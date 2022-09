Zdeno Chára ukončil kariéru

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára ukončil hráčsku kariéru. Uzavrel ju ako hráč Bostonu Bruins, s ktorým podpísal jednodňový kontrakt.

Chára oznámil svoje rozhodnutie na sociálnych sieťach. „Po 25 sezónach profesionálneho hokeja, 1680 zápasoch v základnej časti NHL, 200 zápasoch v play off a stovkách medzinárodných zápasov som hrdý na to, že môžem oznámiť svoje rozhodnutie odísť z NHL. Je mi cťou, že sa dnes môžem vrátiť do TD Garden a podpísať jednodňovú zmluvu s Boston Bruins a oficiálne ukončiť kariéru v klube, ktorý pre mňa a pre moju rodinu tak veľa znamená. Je tu veľa ľudí, ktorí mi pomohli prispieť k môjmu úspechu. Ďakujem, Big Zee,“ uviedol Chára.

Chára odohral v NHL celkovo 24 sezón, počas ktorých zanechal za sebou mimoriadnu stopu. Vo februári 2022 sa stal obrancom s historicky najväčším počtom odohratých duelov v NHL. V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom, a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím k víťazstvu v Stanleyho pohári.

V roku 1996 ho z 56. miesta draftoval klub New York Islanders, z ktorého pred sezónou 2001/2002 zamieril do Ottawy Senators. Za „senátorov“ odohral štyri ročníky, po ktorých sa stal v roku 2006 hráčom Boston Bruins. Práve angažmán v tíme „medveďov“ mu priniesol najväčšie úspechy v NHL. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL, pričom počas kariéry sa celkovo šesťkrát dostal medzi trojicu finalistov na toto ocenenie. Bruins viedol v pozícii kapitána celkovo 14 sezón až do odchodu z klubu v roku 2020. Sezónu 2020/2021 odohral vo farbách Washingtonu Capitals a pomyselný kruh uzavrel návratom do New Yorku Islanders v ročníku 2021/2022. V základnej časti odohral v drese „ostrovanov“ 72 zápasov, v ktorých strelil dva góly, pridal 12 asistencií, pripísal si aj 85 trestných minút a osem plusových bodov. V priemere odohral 18:44 minút na zápas.

Pre Islanders, ktorí nepostúpili do play off, sa sezóna 2021/2022 skončila posledným zápasom základnej časti. Chára sa bezprostredne po ňom definitívne nevyjadril o konci kariéry, no domáci fanúšikovia „ostrovanov,“ ale aj spoluhráči, súperi i rozhodcovia sa s ním lúčili mohutným aplauzom. Najstaršiemu hráčovi v piatich hlavných profesionálnych zámorských ligách (NHL, NFL, NBA, MLB, MLS) vypršal v lete ročný kontrakt a 13. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

Slovenský bek je rekordér NHL v počte odohratých zápasov medzi obrancami - v základnej časti ich absolvoval celkovo 1680. Zo všetkých korčuliarov odohralo viac stretnutí len šesť hráčov, európsky rekord drží český útočník Jaromír Jágr s 1733 zápasmi. V základnej časti si do štatistík pripísal 209 gólov, 471 asistencií (680 bodov), 2085 trestných minút a 301 plusových bodov.

V 200 zápasoch play off mal bilanciu 18 gólov, 52 asistencií (70 bodov), 218 trestných minút a 50 „plusiek.“ Trikrát sa dostal do prvého a štyrikrát do druhého All star tímu NHL. Okrem Norrisovej trofeje získal spomedzi individuálnych ocenení aj Cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra.

Slovensko reprezentoval na troch ZOH v rokoch 2006, 2010, 2014, siedmich MS a dvakrát štartoval aj na Svetovom pohári. V zbierke reprezentačných úspechov má strieborné medaily z MS 2000 a 2012. Na Svetovom pohári skončil druhý s Tímom Európy.