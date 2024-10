Prečo máte po fénovaní spľasnuté vlasy? Tento trik s kefou to vyrieši

Pre správny objem vlasov je dôležité ich vhodne vysušiť. Ako vo videu zverejnenom na TikToku vysvetlil kaderník známy len ako Matt, pri každom sušení by ste mali použiť fén s kefou. Dobrá technika vám pritom zaručí vysnívané výsledky.

Podľa Matta sa pri fénovaní treba zamerať najmä na predné časti vlasov v časti ofiny, ktoré často pôsobia skleslo. „Ak chcete dosiahnuť objem, nefénujte predné časti popod kefu. Namiesto toho ich fénujte ponad kefu,“ radí kaderník.

Ak chcete, aby ste konce ofiny mali stočené smerom od tváre, podľa Matta si treba najprv vytvoriť cestičku a následne prechádzať po celej dĺžke prameňa fénom a zároveň otáčať kefu v smere od tváre.

Video si po zverejnení získalo už vyše 120 tisíc pozretí, pričom mnohé diváčky v komentároch priznávajú, že dosiahnuť skvelý výsledok je pre ne náročné. Viacerým sa okrem toho pri česaní zamotávajú vlasy do kefy.

„Prisahám, že to vždy vyzerá tak ľahko. Mám 42, a stále to neviem,“ komentuje jedna používateľka. „Ako dievča so spľasnutou, rovnou hrivou som ti dlžná. Asi som sa zamilovala, si skvelý,“ píše s vďakou ďalšia.