Verstappen vybojoval na záver sezóny F1 v Abú Zabí 15. víťazstvo

Rekordným 15. triumfom v ročníku spečatil druhý titul kariéry, ktorý si v predstihu zabezpečil už pred vyše mesiacom na VC Japonska. V Abú Zabí finišoval na druhom mieste Monačan Charles Leclerc, keď v priamom súboji o druhú priečku v pretekoch aj v celkovom poradí zdolal Mexičana Sergia Péreza z Red Bullu.

Už pred pretekmi bol istý aj víťaz Pohára konštruktérov, ktorým sa takisto v predstihu stal Red Bull, keď po ôsmich rokoch ukončil panovanie Mercedesu. Zatiaľ čo majster sezóny 2022 bol už známy, zaujímavý súboj o konečné 2. miesto sa očakával medzi Pérezom a Leclercom, keďže obaja mali na konte po 290 bodov.

Preteky v Abú Zabí boli posledné v kariére 35-ročného Nemca Sebastiana Vettela z tímu Aston Martin. Držiteľ štyroch majstrovských titulov (2010-2013) odštartoval z 9. pozície a finišoval na 10. priečke. Kariéru v F1 ukončil po 299 pretekoch, na ktorých vybojoval 53 víťazstiev a celkovo 122 pódiových umiestnení. Koniec v F1 už dávnejšie ohlásil aj Daniel Ricciardo, s ktorým McLaren ukončil spoluprácu napriek kontraktu do konca roka 2023. Do kolotoča F1 sa však chce v budúcnosti vrátiť.

Z prvej pozície odštartoval Verstappen, ktorý si ju bez problémov postrážil. O jedinú dramatickú situáciu úvodu pretekov sa postaral Hamilton. Po výbornom štarte sa dostal do súboja so Sainzom, v ktorom si skrátil trať a postúpil už na 3. miesto. Krátko na to však riaditeľstvo pretekov rozhodlo o tom, že Španielovi musí vrátiť predošlú pozíciu, takže sa posunul na štvrtú. Na čele bola v tej chvíli trojica Verstappen - Pérez - Leclerc. Prvá zastávka v boxoch dopadla zle pre Russella, ktorého dlhšie zdržali mechanici a následne ho vypustili tesne pred prechádzajúci monopost. Výsledkom bola päťsekundová penalizácia pre Brita. Väčšina pretekárov v tom čase prezúvala na tvrdé pneumatiky. Ideálnu zastávku neabsolvoval ani Leclerc, na trať sa vrátil priamo do súboja s tímovým kolegom Sainzom, v ktorom uspel. V 28. kole zamieril do boxov Alonso a pre problémy s brzdami sa pre neho preteky skončili. Verstappen jazdil suverénne, bez zaváhaní, hoci Leclerc na čerstvejších pneumatikách sťahoval manko. Na 2.-4. priečke sa poradie viackrát zmenilo, keď súboje predviedli Leclerc, Hamilton a Pérez. Rovnako ako vlani, aj tentoraz došlo na posledných pretekoch sezóny ku kolízii Schumachera s Latifim. Na rozdiel od VC v roku 2021 sa ich kontakt z 39. kola neskončil zásadnou haváriou a obaja pokračovali v pretekoch. Pérez v závere sťahoval stratu na Leclerca, ale na súboj o vytúženú 2. priečku mu nezostal čas.