Futbalový šampionát v roku 2025 sa uskutoční na Slovensku

Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť tento turnaj pri počte 16 účastníkov samostatne. "Vychádzajúce hviezdy šestnástich najlepších európskych reprezentácií budú bojovať o trofej pre víťaza v ôsmich mestách - Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove," informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Elitné výbery do 21 rokov sa na Slovensku predstavili už v roku 2000. Domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku, vďaka čomu sa kvalifikovali na OH v Sydney. V Bratislave, Trnave a Trenčíne vtedy o celkový triumf bojovalo osem výberov a titul získali Taliani.

Slovensko neskôr organizovalo ďalšie tri európske šampionáty. V roku 2013 najlepšie výbery do 17 rokov privítali Dubnica nad Váhom, Žilina, Zlaté Moravce a Nitra, majstrami Európy sa stali hráči Ruska. O tri roky neskôr hostili Senec, Zlaté Moravce, Senica a Myjava najlepšie futbalistky do 19 rokov a zlaté medaily si vybojovali Francúzky. Vlani sa v Trnave, Dunajskej Strede, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom konali ME do 19 rokov, ich víťazom sa stali Angličania.