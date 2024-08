Slovenskí hokejisti zdolali v 2. zápase kvalifikácie Maďarsko

V piatok zdolali na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave hráčov z Maďarska vysoko 7:3. Priamy súboj o miestenku na olympiáde v Taliansku zvedú v nedeľu o 18.00 h proti Kazachstanu, ktorý má takisto na konte dve víťazstvá.

Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj hrá aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).

Kvalifikácia o ZOH 2026:

Maďarsko - SLOVENSKO 3:7 (1:1, 0:2, 2:4)

Góly: 4. Nilsson (Varga, Sebök), 46. Bartalis, 48. Bartalis (Erdely, B. Horváth) - 5. Hrivík (Nemec, Cingel), 26. Sukeľ (Líška, Sýkora), 37. Grman (Cingel, M. Pospíšil), 46. Regenda (K. Pospíšil, Ivan), 47. Hudáček (Kelemen, Koch), 55. Tatar (Hrivík), 55. Lantoši (Gernát). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Schrader (Nem.) - Hautamaki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8824 divákov.

Maďarsko: Vay - Fejes, Garát, Nilsson, Szabó, A. Horváth, Kiss, M. Horváth, Hadobás - Sofron, Bartalis, Erdely - Galló, Sebök, Varga - B. Horváth, Papp, Nemes - Terbócs, Szongoth, Ambrus

SLOVENSKO: Hlavaj – Gernát, Čeresňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Kňažko – Tatar, Hrivík, Lantoši – Kelemen, Cingel, Hudáček – Regenda, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Sýkora, Sukeľ, Liška – Roman

Slováci začali aktívne a ihneď sa dostali k ohrozeniu súpera v jeho obrannom pásme. Na začiatku tretej minúty však fauloval domáci Koch a Maďari po presnej strele Nilssona využili presilovú hru. Slovenský výber odpovedal rovnakou zbraňou, keď faul Ambrusa potrestal pohotovou dorážkou Hrivík - 1:1. V polovici tretiny mohol poslať domácich do vedenia Regenda po spätnej prihrávke od Sýkoru. V 13. minúte sa ocitol sám pred brankárom Vayom obranca Gernát, ale jeho zakončenie zmaril bekčekujúci Garát. Slováci stupňovali tlak, následne mali k dispozícii takmer dvojminútovú početnú výhodu o dvoch hráčov. V nej bol najskôr blízko ku gólu Hudáček, ale jeho strelu zneškodnil Vay. Maďarskému brankárovi pomohla aj žrď po pokuse Lantošiho.

V úvode prostrednej časti volala po góle strela Nemca, ale slovenský obranca mieril iba do Vaya. Skórovať sa podarilo až v 26. minúte Sukeľovi, ktorý najskôr výborne forčekoval pri rozohrávke súpera a následne ťažil z kombinácie Sýkoru a Líšku. Nepríjemný moment prišiel v polovici stretnutia, keď sa puk smerujúci za slovenskú bránu snažil dokorčuľovať Nemec, ktorého atakoval Bence Horváth, pričom Nemec po strete nekontrolovateľne vletel do mantinelu a po chvíli zamieril do šatne. Ramsayho mužstvo upokojil v 37. minúte Grman, ktorý si nakorčuľoval pred bránu a iba vložil hokejku do Cingelovej prihrávky. Výraznejšiu aktivitu dokumentovala po 40 minútach aj jednoznačná strelecká prevaha slovenského tímu v pomere 27:7.

Tretie dejstvo prinieslo zaujímavú časť, keď v priebehu 116 sekúnd padli až štyri góly, po dva na oboch stranách. Najskôr poslal domácich do trojgólového vedenia Regenda, na ktorého o 20 sekúnd reagoval Bartalis po zaváhaní Gernáta. Následne prišiel čas Hudáčka, ktorý individuálnou akciou napodobnil svoj presný zásah z uplynulých MS v Česku. Späť na rozdiel dvoch gólov dal Bartalis. Slováci už záver zvládli v exhibičnom tempe a Tatar s Lantošim v rozmedzí 17 sekúnd upravili na konečných 7:3.

ďalší zápas:

Kazachstan – Rakúsko 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Góly: 2. Breus, 53. Gaitamirov - 43. Herburger

tabuľka:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 9:4 6

2. Kazachstan 2 2 0 0 0 7:3 6

3. Rakúsko 2 0 0 0 2 2:4 0

4. Maďarsko 2 0 0 0 2 5:12 0