5 každodenných činností, ktoré sú pre vysoko inteligentných obzvlášť vyčerpávajúce

DNES - 19:29

Bratislava Správy » Zaujímavosti

Vysoká inteligencia so sebou prináša množstvo výhod, no v každodennom živote to inteligenti nemajú také ľahké.

Výška IQ ovplyvňuje nielen to, aké máte poznatky a logické myslenie, ale aj to, ako dobre spávate alebo ako zvládate komunikáciu s ostatnými. Poukazuje na to denník Daily Mail, ktorý sa pýtal psychológov, aké činnosti sú pre intelektuálov vyčerpávajúce. Tí prišli na 5 odpovedí. Small talk Foto: Dmytro Zinkevych/Shutterstock.com Krátka konverzácia, ktorá prebieha napríklad počas stretnutia vo výťahu alebo na ulici, je pre vysoko inteligentných ľudí o niečo náročnejšia ako pre zvyšok populácie. Inteligenti sa vyžívajú v hlbokých a rozsiahlych rozhovoroch, preto plytké a rutinné vety im pripadajú ako zbytočnosť. Takáto debata ich nestimuluje, a tak si z nej neodnášajú žiadny úžitok. Sledovanie trendov Keďže sa inteligenti počas bežného dňa zameriavajú skôr na komplexnejšie a zložitejšie úlohy, bežné činnosti ako sledovanie módnych trendov alebo aktuálnych televíznych relácií často vynechávajú. Aj pri móde platí, že väčšinou nevyzýva k náročnejším myšlienkovým pochodom, a tak pre inteligentov nie je dostatočne stimulujúca a cenná. Aj nuda v tomto prípade vedie k vyčerpaniu. Udržiavanie priateľstiev a randenie Podľa psychológov mnohí inteligenti majú problém vnímať medziľudské vzťahy z emocionálnej perspektívy, a namiesto toho všetko racionalizujú. Vysoko inteligentní ľudia okrem toho často uprednostňujú samotu, čo vedie k nepochopeniu zo strany priateľov a ťažkostiam pri formovaní a udržiavaní romantických vzťahov. Niektorí majú dokonca zvýšenú citlivosť voči fyzickým prejavom náklonnosti, čo ich vedie k problémom s dôverou a intimitou. Ovládanie emócií Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock.com Keďže vysoko inteligentní ľudia premýšľajú skôr logicky a metodicky, chápanie a ovládanie emócií – či už svojich vlastných alebo tých ostatných – je pre nich náročné a vyčerpávajúce. Ťažkosti so spracovaním emócií súvisia aj s vyššou citlivosťou na vonkajšie vnemy ako svetlo alebo zvuk. V dôsledku častého úspechu vo svojom odbore sú tiež vystavení vyššej úzkosti. Spánok Inteligentnejší ľudia častejšie trpia spánkovou depriváciou. Súvisí to s ich neustálou potrebou premýšľať, ktorá im v noci môže brániť v spánku. Podľa psychológov inteligenti tiež často nedokážu vypnúť a relaxovať. Súvisí to aj s neustálym premýšľaním, ale tiež s prehnanou detailnosťou a puntičkárstvom.