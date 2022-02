Liečba cukrovky: Táto zelenina dokáže znížiť krvný cukor behom 30 minút

Diabetes je stav charakterizovaný trvalo vysokou hladinou cukru v krvi. K tejto dysfunkcii dochádza, keď telo prestane produkovať inzulín alebo naň prestane byť citlivé. Existuje však zelenina, ktorá môže byť užitočná pri liečbe a prevencii cukrovky tým, že pomáha znížiť hladinu cukru v krvi za 30 minút.

Všetky potraviny, ktoré sú odporúčané na kontrolu hladiny cukru v krvi, majú spoločnú črtu, a to nízky glykemický index (GI). Jednou z nich je uhorka, ktorá má GI 15 a štúdie ju spájajú so zlepšením hladiny cukru v krvi. Uhorky majú nízky obsah sacharidov, takže môžu byť dobrou voľbou pre ľudí so zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Výskumy naznačujú, že uhorka je jednou z najúčinnejších rastlín nielen na zníženie hladiny cukru v krvi, ale aj na zníženie rizika hypoglykémie pri poklese cukru v krvi.

Zistenia publikované v lekárskom časopise Science naznačujú, že kľúčová zlúčenina v uhorke, nazývaná cucurbitacín, má množstvo priaznivých zdravotných účinkov, ktoré môžu pomôcť pri liečbe rakoviny a cukrovky.

Štúdia tiež ukázala, že extrakt by mohol mať pozitívny vplyv na hladinu cukru v krvi. Účinky zlúčeniny, ktorá dodáva uhorke horkastú chuť, boli otestované na myšiach s rakovinovými bunkami.

Výsledky ukázali, že hlodavce mali o 60 percent menšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny po konzumácii vysokých dávok horkej šťavy a zaznamenali významné zníženie hladiny cukru v krvi. Zníženie hladiny cukru v krvi možno pozorovať už po 30 minútach, pričom najvýraznejšie zníženie nastáva po štyroch hodinách od konzumácie.

Zistenia sú v súlade s výskumom publikovaným v časopise Iranian Journal of Basic Medical Science , ktorý zaznamenal zníženie hladiny cukru v krvi až po deviatich dňoch od podania extraktu zo semien uhorky.

Bohužiaľ, všetky štúdie boli doteraz vykonané na hlodavcoch, preto na objasnenie účinkov uhoriek na ľudí bude potrebný ďalší výskum. Ukázalo sa však, že zlúčeniny skúmané vo všetkých vyššie uvedených experimentoch pomáhajú telu spracovávať a odstraňovať voľné radikály. Tento proces sa považuje za rozhodujúci pri prevencii určitých stavov, ako je rakovina, srdcové choroby a cukrovka.