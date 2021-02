5 dôležitých krokov, ako sa pripraviť na očkovanie, aby bolo čo najefektívnejšie

Vakcína proti novému koronavírusu sa postupne stáva dostupnejšou pre širšiu populáciu a predstavuje zatiaľ najúčinnejšiu zbraň proti ochoreniu COVID-19. Aby však očkovacia látka nevyšla nazmar, mali by ste svoj imunitný systém pripraviť, aby ste získali čo najúčinnejšiu obranu.

Keďže vakcíny proti koronavírusu sú úplne nové, zatiaľ nemáme presné údaje o tom, či zmeny životného štýlu môžu zvýšiť ich účinnosť. Na základe štúdií o vakcínach proti chrípke však môžete vyskúšať niekoľko stratégií.

1. Zvýšte príjem prebiotík a probiotík.

Prebiotiká sú potraviny bohaté na vlákninu, ktorými sa kŕmia probiotiká - „dobré“ baktérie vo vašom čreve. Medzi prebiotiká patrí fazuľa, šošovica, cesnak, cibuľa a veľa zeleniny.

Probiotiká sú živé baktérie, ktoré sa nachádzajú hlavne vo fermentovaných potravinách, ako je kyslá kapusta, kimči a prírodný jogurt.

V prehľade štúdií publikovaných v časopise Nutrients v roku 2017 sa zistilo, že konzumácia prebiotík a probiotík pred očkovaním takmer zdvojnásobila počet ľudí, u ktorých sa následne vyvinuli ochranné hladiny protilátok.

2. Dobre sa vyspite.

V štúdii z roku 2020 vedci z Kalifornskej univerzity zistili, že zdraví dobrovoľníci, ktorí noc predtým, ako dostali vakcínu proti chrípke, spali najmenej, produkovali najnižšiu hladinu protilátok proti chrípke v nasledujúcich mesiacoch. Dôvodom je, že keď spíte, vaše telo produkuje mnoho dôležitých zložiek vášho imunitného systému, ako sú protilátky a účinné T bunky.

3. Precvičte si ruky.

Štúdia z Birminghamskej univerzity pred niekoľkými rokmi ukázala, že u ľudí, ktorí to urobili niekoľko hodín pred chrípkou, sa vyvinula silnejšia imunitná odpoveď.

4. Prestaňte fajčiť.

Mnohé štúdie naznačujú, že fajčenie môže skutočne znížiť účinnosť vakcín - pravdepodobne kvôli účinku na imunitný systém.

5. Schudnite

Ak máte nadváhu alebo obezitu, pokúste sa do očkovania zhodiť pár kíl. Štúdia publikovaná v International Journal of Obesity v roku 2017 zistila, že obézni ľudia, ktorí boli očkovaní proti chrípke, mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť nákazy ako ľudia so zdravým BMI (indexom telesnej hmotnosti).

Priveľa váhy, najmä okolo pása, znižuje účinnosť imunitného systému. Je však potrebné zdôrazniť, že pri vakcínach proti koronavírusu dokázali aj obézni ľudia získať vysoký stupeň ochrany.