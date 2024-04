Ak máte tento mobilný telefón, rozlúčte sa so súkromím

Odborníci varovali, že utajiť svoje súkromné údaje pred spoločnosťou Apple je "prakticky nemožné". Nová štúdia naznačuje, že predvolené aplikácie v iPhone, iPade a MacBooku zhromažďujú vaše osobné údaje, aj keď sa zdajú byť vypnuté.

Ide o prvú štúdiu, ktorá skúmala nastavenia ochrany súkromia predvolených aplikácií spoločnosti Apple, konkrétne Safari, Siri, Family Sharing, iMessage, FaceTime, Lokalizačné služby, Find My a Touch ID. Docent Janne Lindqvist, vedúci katedry informatiky na fínskej univerzite Aalto, povedal:

"Zamerali sme sa na aplikácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou platformy a ekosystému. Tieto aplikácie sú prilepené k platforme a zbaviť sa ich je prakticky nemožné. Vzhľadom na spôsob, akým je navrhnuté používateľské rozhranie, používatelia nevedia, čo sa deje. Používateľ má napríklad možnosť zapnúť alebo nezapnúť Siri, virtuálnu asistentku spoločnosti Apple. Povolenie sa však vzťahuje len na to, či používate hlasové ovládanie Siri. Siri zhromažďuje údaje na pozadí z iných aplikácií, ktoré používate, bez ohľadu na vašu voľbu, pokiaľ nerozumiete tomu, ako vstúpiť do nastavení a konkrétne to zmeniť.”

Tím výskumníkov poznamenáva, že ochrana vášho súkromia na zariadení Apple by si vyžadovala odborné znalosti a vytrvalosť. Zistili tiež, že online pokyny sú nielen mätúce, ale neuvádzajú všetky potrebné kroky ani nevysvetľujú, čo sa so zozbieranými údajmi deje.

Foto: Shahid Jamil/Shutterstock.com

Aby vedci otestovali, či priemerný používateľ dokáže úspešne chrániť svoje údaje, pripravili rozhovory, v ktorých sa účastníci mali pokúsiť zmeniť svoje nastavenia. Účastníci boli schopní urobiť jeden alebo dva kroky správnym smerom, ale žiadnemu sa nepodarilo úplne ochrániť svoje súkromie a všetkým trvalo dlho, kým našli a upravili nastavenia. Výskumníčka Amel Bourdoucen uviedla:

"Online pokyny na obmedzenie prístupu k údajom sú veľmi zložité a mätúce a potrebné kroky sú roztrúsené na rôznych miestach. Neexistuje jasný návod na to, či treba prejsť do nastavení aplikácie, do centrálnych nastavení - alebo dokonca do oboch. Ukázalo sa, že účastníci neboli schopní zabrániť žiadnej z aplikácií, aby zdieľala ich údaje s inými aplikáciami alebo poskytovateľom služieb.”