Toto je dôvod, prečo by v nemocniciach malo pracovať viac žien

Keď potrebujete ošetrenie v nemocnici, dúfate, že dostanete tú najlepšiu možnú starostlivosť. Ako ukázal výskum, veľkou výhodou pre vás bude, ak vašim ošetrujúcim lekárom bude žena. Štúdia publikovaná v odbornom časopise Annals of Internal Medicine totiž zistila, že pacienti majú menšiu pravdepodobnosť úmrtia, ak je ich lekárom žena, pričom u pacientok je toto riziko ešte nižšie.

Pacienti majú tiež menšie riziko návratu do nemocnice po prepustení do domácej liečby, ak ich ošetrovala lekárka. Tím, ktorý štúdiu vypracoval, uviedol, že za týmito rozdielmi môže byť niekoľko faktorov, ktoré naznačujú, že mužskí lekári môžu podceňovať závažnosť ochorenia svojich pacientok.

Muži často podceňujú stav pacientok

V predchádzajúcom výskume sa tiež zistilo, že mužskí lekári podceňujú úroveň bolesti, gastrointestinálne a kardiovaskulárne symptómy a riziko mozgovej príhody u pacientok. Vedúci autor štúdie profesor Yusuke Tsugawa uviedol: "Naše zistenia naznačujú, že lekári a lekárky praktizujú medicínu odlišne a tieto rozdiely majú významný vplyv na zdravotné výsledky pacientov.“

Tím vedcov z Tokijskej univerzity a Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) skúmal údaje o ošetreniach od zdravotných poisťovaní v USA. Analyzovali údaje viac ako 458 000 ženských a 319 000 mužských pacientov v rokoch 2016 až 2019. Z nich 142 500 pacientov a 97 500 pacientok (približne 31 %) ošetrili lekárky.

Úmrtnosť pacientok bola 8,15 %, keď ich ošetrovali ženy, v porovnaní s 8,38 %, keď ich ošetrovali muži. Možno to neznie veľa, ale keď ide o také vysoké čísla, ide o "klinicky významný" rozdiel, uviedli výskumníci. Aj keď bol rozdiel v prípade pacientov mužského pohlavia o niečo menší, ženy-lekárky mali stále navrch s 10,15 % úmrtnosťou v porovnaní s 10,23 % úmrtnosťou mužov-lekárov.

Lekárky lepšie komunikujú s pacientkami

Americký výskumný tím zistil rovnaký vzorec v prípade miery opätovného prijatia do nemocnice. Tím naznačil, že lekári ženského pohlavia môžu so svojimi pacientkami lepšie komunikovať, vďaka čomu je pravdepodobnejšie, že pacientkam poskytnú dôležité informácie vedúce k lepšej diagnostike a liečbe. Uviedli tiež, že pacientky môžu byť spokojnejšie s citlivejšími vyšetreniami a podrobnými rozhovormi, ktoré im poskytujú ženy lekárky.

Autori však poznamenali, že je potrebný ďalší výskum toho, ako a prečo lekári a lekárky vykonávajú lekársku prax odlišne a aký to má vplyv na starostlivosť o pacientov. Profesor Tsugawa z David Geffen School of Medicine na Kalifornskej univerzite v Los Angeles povedal: "Lepšie pochopenie tejto témy by mohlo viesť k vypracovaniu opatrení, ktoré by účinne zlepšili starostlivosť o pacientov.“

Podľa neho by sa mali odstrániť aj rozdiely v odmeňovaní lekárov. "Je dôležité poznamenať, že lekárky poskytujú vysokokvalitnú starostlivosť, a preto je viac lekárok z celospoločenského hľadiska prínosom pre pacientov,“ dodal Tsugawa.