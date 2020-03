Takto prebiehajú symptómy nového koronavírusu deň po dni

Ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom sa prejavuje u nakazených predovšetkým vysokou teplotou a suchým kašľom. Niektorí pacienti si však vírusové ochorenie zamieňajú s chrípkou a prechladnutím a môže byť náročné ho rozoznať.

Vedci však vírus sledujú už niekoľko mesiacov a dokázali analyzovať typické symptómy COVID-19 a kedy sa prejavia u väčšiny pacientov.

V nedávnej štúdii publikovanej v časopise JAMA so 138 pacientmi v Zhongnan Hospital of Wuhan University vedci odhalili typický obraz symptómov spojených s touto chorobou.

Ukázalo sa, že približne u 99% pacientov má vysokú teplotu, zatiaľ čo u viac ako polovice sa vyskytuje únava a suchý kašeľ. Medzitým asi tretina tiež trpí bolesťou svalov a dýchacími ťažkosťami.

Choroba sa dá rozdeliť do dvoch hlavných fáz - prvá fáza, ktorá zvyčajne trvá sedem dní, a druhá fáza, ktorá trvá ďalšie dva týždne. Našťastie, 85% pacientov zažije iba prvú fázu, pričom iba jeden zo siedmich pacientov má celé tri týždne príznaky.

Toto je zhrnutie príznakov koronavírusu podľa toho, kedy sa objavia a čo by ste mali urobiť, ak sa u vás vyskytnú.

1. deň

U väčšiny pacientov infikovaných vírusom sa najskôr objaví horúčka, ale môže sa vyskytnúť aj únava, bolesť svalov a suchý kašeľ. U časti pacientov sa môže vyskytnúť nevoľnosť alebo hnačka počas jedného alebo dvoch dní.

2. deň

V priebehu druhého dňa je pravdepodobné, že sa budete cítiť veľmi unavení.

Súvisiaci článok: Táto krvná skupina je najnáchylnejšia na nákazu koronavírusom

5. deň

Pacienti môžu mať ťažkosti s dýchaním, najmä ak sú starší alebo majú iný zdravotný problém.

7. deň

Siedmy deň znamená koniec prvej fázy, čo znamená, že u 85% pacientov sa príznaky začnú zmierňovať.

Ak žijete v domácnosti s ostatnými, mali by ste pokračovať v izolácii ďalších sedem dní, aby ste sa uistili, že rodina sa nenakazila tiež.

Ak máte problémy s dýchaním aj na siedmy deň, môžete byť jedným z mála pacientov, ktorí vstúpia do druhej fázy ochorenia.

Ak sa váš stav zhoršuje, volajte obvodného lekára alebo zdravotníkov na čísle 112. Váš stav si môže vyžadovať hospitalizáciu.

8. deň

V tejto dobe sa u ťažkých hospitalizovaných prípadov, ktorých je podľa čínskych vedcov 15%, vyvinie syndróm akútnej respiračnej tiesne, čo je ochorenie, ktoré sa objaví, keď sa v pľúcach nahromadí tekutina. Často je toto ochorenie fatálne.

10. deň

Ak majú pacienti zhoršujúce sa príznaky, zvyknú ich presunúť na JIS. Títo pacienti majú častejšie bolesti brucha a nechutenstvo ako ľahšie prípady nákazy.

17. deň

Úmrtie na koronavírusy sa zvyčajne vyskytuje okolo 17. dňa, hoci je dôležité si uvedomiť, že miera úmrtnosti je v súčasnosti iba 1–2%. Zdravých hospitalizovaných pacientov zvyknú o tejto dobe pustiť domov.

21. deň

Do 21. dňa by mali byť aj závažné prípady koronavírusu pod kontrolou a mali by ste byť schopní sa vrátiť do práce.