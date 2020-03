Aké to je mať koronavírus? Prehovorili pacienti, u ktorých sa ochorenie potvrdilo

Od vypuknutia epidémie koronavírusu, ku ktorému došlo v Číne v decembri 2019, na svete evidujeme viac ako 4.000 úmrtí na toto ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) najnovšie označila šírenie vírusu za pandémiu, pričom väčšina krajín zavádza tvrdé opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu COVID-19.

V tejto chvíli sa mnohí snažia získať odpoveď na otázku, ako vlastne vyzerá nákaza koronavírusom. Najpresnejšie informácie o ochorení a o tom, ako prebieha, vedia poskytnúť snáď len dva typy ľudí – lekári a pacienti, ktorým ho diagnostikovali.

Príznaky podobné chrípke

Medzi najčastejšie príznaky koronavírusu patrí horúčka, kašeľ, únava, bolesti, krátkosť dychu a v niektorých prípadoch zápal pľúc. Vírus je najnebezpečnejší pre starších ľudí a ľudí s existujúcimi dýchacími problémami.

29-ročná Bridget Wilkinsová z Londýna v uplynulých dňoch letela z Veľkej Británie do Austrálie, kde sa mala zúčastniť kamarátkinej svadby. Po prílete do krajiny ju ale testovali na prítomnosť koronavírusu, pričom výsledky boli pozitívne. Wilkinsová aktuálne leží izolovaná v Brisbaneskej nemocnici.

Podľa Britky sú jej príznaky podobné dlhotrvajúcemu prechladnutiu. Mladá žena nepodceňuje preventívne opatrenia pred šírením vírusu, no zároveň nesúhlasí s panikou a hystériou, ktorá kvôli nemu vypukla.

„Celému svetu by som chcela odkázať, že niekto, koho poznáte, to už možno má. Prejavuje sa to veľmi bežnými príznakmi, ako je bolesť hlavy, bolesť hrdla alebo jednoducho únava,“ uviedla Wilkinsová pre britský Express.

„Zdalo sa mi, že tieto príznaky sú úplne normálne, keďže som predtým strávila viac ako 30 hodín cestovaním. Stále ich mám, ale nič k nim nepribudlo. Jednoznačne to nie je také hrozné, ako to opisujú niektoré médiá,“ dodáva Wilkinsová.

Britka pre austrálsky portál 7NEWS ďalej uviedla, že na svadbu kamarátky sa jej napokon nepodarilo prísť. Podľa vlastných slov netuší, kde a za akých okolností sa koronavírusom mohla nakaziť. Pravdepodobne k tomu došlo počas dlhého letu z Londýna do Brisbane.

„Médiá podporujú šírenie paniky ohľadom koronavírusu. Tak by to aj malo byť, lebo je veľmi nebezpečný, najmä pre starších a ľudí s inými ochoreniami, ale myslím si, že by sme sa všetci mali upokojiť. Pre väčšinu ľudí, vrátane mňa, je to len niečo ako dlhodobé prechladnutie, z ktorého sa rýchlo dostaneme,“ hovorí Wilkinsová.

Ochorenie netreba podceniť

Koronavírus diagnostikovali aj 25-ročnému Connorovi Reedovi z čínskej kolísky nákazy Wu-chanu. Reed je pôvodom Brit a hovorí sa o ňom ako o jednom z prvých Britov, u ktorých zaznamenali COVID-19.

Reed sa vírusom nakazil v novembri 2019, teda mesiac predtým, ako čínska vláda vyhlásila vypuknutie epidémie. Keďže o koronavíruse v tom čase nič nevedel, charakteristické príznaky pripisoval chrípke. Keď sa jeho stav ani po 24 dňoch nezlepšil, navštívil nemocnicu, kde ho konfrontovali s nálezom.

Reed si počas ochorenia viedol denník, do ktorého si zapisoval jeho priebeh. Svoju „chrípku“ sa najprv snažil vyliečiť ľudovými receptami, a tak pil horúcu whiskey s medom.

„Nie je to len bežné prechladnutie. Všetko ma bolí, hlava mi ide vybuchnúť, pália ma oči a mám stiahnuté hrdlo,“ opisuje príznaky ochorenia Reed, ktorého okrem toho boleli aj kosti a trápil ho kašeľ.

Keď bol Reed už 11 dní chorý, myslel si, že všetky príznaky odzneli. Bohužiaľ, na ďalší deň zistil, ako veľmi sa mýlil.

„Potím sa, horí mi koža, je mi zle a trasiem sa od zimy. Televízor je zapnutý, ale nič vo vysielaní mi nedáva zmysel. Je to nočná mora,“ zapísal si Reed do denníka. „Dokážem sa nadýchnuť len mierne a keď vydýchnem, moje pľúca vydávajú zvuk, akoby som krčil papierovú tašku. Nie je to v poriadku, mal by som zájsť za doktorom,“ znie jeho zápis.

Prvotné nemocničné testy u Reeda odhalili zápal pľúc. Ten o niekoľko dní pominul, no bolesti ostali. „Bolia ma dutiny a ušné bubienky mi každú chvíľu vybuchnú,“ písal Reed.

Prešlo niekoľko dní, a Reed si do denníka poznačil, že sa cíti lepšie. Z koronavírusu sa napokon vyliečil.