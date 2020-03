Táto krvná skupina je najnáchylnejšia na nákazu koronavírusom

Koronavírusy sú skupina vírusov, ktoré spôsobujú celú škálu ochorení od bežného prechladnutia po MERS a SARS. Nový koronavírus (COVID-19) je reťazec, ktorý bol objavený v roku 2019 a v minulosti ho u ľudí nezaznamenali.

Vďaka modelovacím technikám sme dnes schopní určiť niektoré rizikové faktory nového koronavírusu, ktorý je najsmrteľnejší najmä pre seniorov. Jedným z nich by okrem veku mala byť aj krvná skupina.

Výskumníci z Wu-chanu, ktorý sa považuje za kolísku nového koronavírusu, sa domnievajú, že ľudia s krvnou skupinou A sú náchylnejší na nákazu vírusom COVID-19 v porovnaní s tými, ktorí sú nositeľmi krvnej skupiny 0.

Čínski vedci analyzovali 2.173 pacientov nakazených koronavírusom, z ktorých 206 neskôr podľahlo ochoreniu.

Výsledky ukazujú, že hoci je na svete viac nositeľov krvnej skupiny 0 (34 percent) než skupiny A (32 percent), len 25 percent nakazených malo krvnú skupinu 0 v porovnaní s 41 percentami tých, ktorí mali krvnú skupinu A.

Z 206 pacientov, ktorí podľahli novému koronavírusu, 41 percent malo krvnú skupinu A, zatiaľ čo krvná skupina 0 sa vyskytovala u 25 percent zosnulých. Podľa vedcov je nutné prispôsobiť preventívne opatrenia pred šírením vírusu a jeho liečbu tomuto zisteniu.

„Ľudia s krvnou skupinou A vyžadujú vyššiu mieru osobnej ochrany, aby sa predišlo vzniku ochorenia. Pacienti s krvnou skupinou A, u ktorých dôjde k nákaze, vyžadujú dôslednejšie pozorovanie a agresívnejšiu liečbu,“ uvádzajú autori v štúdii.

Podľa čínskeho hematológa Gao Yingdaia by výsledky štúdie mohli pomôcť zdravotníckym profesionálom, no širšia verejnosť by sa nimi nemala znepokojovať. „Ak máte krv skupiny A, nemusíte panikáriť. Neznamená to, že sa na 100 percent nakazíte.“

Podľa Yingdaia rovnako nie je vylúčené, že u ľudí s krvnou skupinou 0 neexistuje možnosť, že sa nenakazia. „Aj napriek tomu by ste si mali umývať ruky a dodržiavať opatrenia stanovené vládou.“

Ďalšie rizikové faktory koronavírusu