Toto musia jesť tehotné ženy, aby zvýšili inteligenciu dieťaťa

Nový výskum publikovaný v časopise PLOS ONE ukázal, že konzumácia väčšieho množstva ovocia počas tehotenstva zvyšuje kognitívne schopnosti detí.

Štúdia sa inšpirovala predchádzajúcim zistením, že matky, ktoré jedia viac ovocia, majú múdrejšie deti, ktorých intelekt bol meraný počas prvého roka života.

Ďalšia štúdia publikovaná v časopise European Journal of Epidemiology zistila, že deti kŕmené zdravšou stravou od útleho veku majú vyššie IQ.

Deti, ktoré boli dojčené a neskôr dostávali veľa ovocia, zeleniny a iných zdravých potravín, mali IQ až o dva body vyššie vo veku 8 rokov.

Mozog detí je obzvlášť citlivý počas vývoja v maternici a počas prvých rokov života.

Konzumácia nezdravého jedla u detí bola spojená s nižšími hodnotami IQ, keď dosiahnu vek 8 rokov.

Ako potvrdil výskum publikovaný v časopise Journal of Epidemiology and Community Health, strava s nízkym obsahom cukrov, tukov a spracovaných potravín v mladom veku môže zvýšiť inteligenciu.

Claire Scavuzzová, spoluautorka novej štúdie, uviedla:

„Naše zistenia replikovali to, čo sa zistilo u ľudí a vínnych mušiek. Kontrolovaným izolovaným spôsobom sme dokázali potvrdiť úlohu prenatálneho vystavenia ovocia pri kognitívnom vývoji novorodencov. Považujeme to za obzvlášť cenné informácie pre tehotné matky, pretože to ponúka nefarmakologický, dietetický zásah na podporu rozvoja mozgu dojčiat.“