Weinstein sa po kardiologickom zákroku vrátil naspäť do väznice

Súdna porota v New Yorku uznala 24. februára Weinsteina za vinného zo sexuálneho útoku a znásilnenia, za čo mu hrozí 25 rokov väzenia. Výšku trestu súd oznámi najvyšší súd štátu New York 11. marca.

Weinstein (67) mal po vynesení rozsudku problémy so srdcom a bol prevezený do nemocnice Bellevue Hospital v newyorskom obvode Manhattan. Tam mu diagnostikovali zablokovanie artérie a 4. marca mu do nej implantovali koronárny stent.

Hovorca tohto bývalého producenta vo štvrtok večer oznámil, že Weinsteina už po zákroku previezli naspäť do väznice na newyorskom ostrove Rikers Island a umiestnili ho do tamojšej väzenskej nemocnice.

Weinstein čaká vo väzení na Rikers Island na záver svojho súdneho procesu a žiada, aby si tam mohol odpykať aj trest, ktorý mu bude vymeraný.

Súdna porota 24. februára uznala Weinsteina (67) za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013.

Členovia poroty však oslobodili Weinsteina spod najvážnejších obvinení, za ktoré mu hrozilo doživotie. Obvineniam čelí aj v štáte Kalifornia, pripomína CNN.