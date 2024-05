Fiala: Migračný pakt je nedostatočný, skupina štátov EÚ sa chce v riešení posunúť

Migračný pakt je nedostatočným krokom, vyhlásil v pondelok pred cestou do Talianska, kde chce o tejto téme hovoriť s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Avizoval, že skupina európskych štátov sa chce v riešení posunúť a pripravuje list Európskej komisii, informuje spravodajkyňa TASR.

Neformálna skupina chce podľa Fialu riešiť nelegálnu migráciu mimo EÚ a bojovať s prevádzačstvom a pašeráctvom ľudí. „Pracujeme na spoločnom liste týchto krajín, ktorým by sme sa obrátili na Európsku komisiu. Mal by byť pripravený niekedy v priebehu mája... Som rád, že krajín, ktoré sa chcú do toho zapojiť a chcú list podpísať, je viac. Či ich bude 15 alebo 19, sa uvidí. V každom prípade, to už je značná sila štátov, ktoré sa v tejto veci chcú posunúť,“ povedal Fiala.

Podľa neho sa ukázalo, že európske štáty nie sú schopné s ilegálnou migráciou bojovať, ak ju riešia až na svojom území. Cieľom je preto presadiť konkrétne návrhy, ako jej predchádzať - napríklad vytvorením bezpečných zón v tretích krajinách, uzatváraním strategických partnerstiev so štátmi, cez ktoré migranti prechádzajú či vytvorením návratových centier, priblížil predseda českej vlády. Príkladom dobrej praxe je podľa neho spolupráca medzi Veľkou Britániou a Rwandou či dohoda medzi Talianskom a Albánskom.

„Nie je to jednoduché dohadovať sa napríklad s krajinami v Afrike, ale je potrebné ísť v týchto veciach ďalej. Inak si s týmto problémom, ktorý je veľký, má bezpečnostné, sociálne aj ekonomické rozmery, neporadíme,“ dodal Fiala.

Portál Euractiv.com minulý týždeň napísal, že skupina členských štátov EÚ vyzve EK, aby presunula migračné konanie mimo Úniu. EÚ by podľa nej mala uzavrieť dohody s tretími krajinami, do ktorých by členské štáty mohli posielať migrantov zadržaných na mori. Išlo by o podobný model, na ktorom sa v novembri 2023 dohodli Taliansko a Albánsko. O takomto postupe však niektorí politici pochybujú. Takzvaná externalizácia migračných procesov je podľa nich protikladom migračného paktu prijatého Európskym parlamentom.