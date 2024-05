Na diaľnici D1 došlo k reťazovej nehode

Nehoda je hlásená na bratislavskej diaľnici D1 za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté piesky. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú pravý pruh. Reťazová nehoda je na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy na 18,5. kilometri, nehoda blokuje ľavý pruh.

Kolóny sú hlásené na diaľnici D2 na vjazde do bratislavského Lamača v smere od Lozorna cez Stupavu. Vodiči sa zdržia asi 15 minút. Na 30-minútové zdržanie sa to odhaduje v smere od diaľnice D1 od Senca na Zlaté Piesky cez Prístavný most do Petržalky. Kolóny do 15 minút sú na Račianskej ulici smerom do centra. Desaťminútové zdržanie je aj na Ceste na Senec pred pripojením na ulice Rožňavská a Vajnorská.

Stella centrum tiež vodičov upozorňuje na kolóny, do 15 minút sú odhadované v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Vodiči si postoja do desiatich minút aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave.