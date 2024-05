Čelná zrážka s tragickým koncom: Polícia uzatvorila cestu v oboch smeroch

Cesta medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom je uzavretá. Dôvodom je vážna dopravná nehoda, pri ktorej zomrel jeden človek a ďalší dvaja sú zranení, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Nehoda sa stala krátko po 14.00 h neďaleko obce Vieska v okrese Dunajská Streda. Na hlavnej ceste do Šamorína sa z doposiaľ nezistených príčin čelne zrazili osobné autá Audi Q3 a Jeep Compass.

Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník

Pri zrážke utrpel 59-ročný vodič Audi zranenia nezlučiteľné so životom. Posádka vozidla Jeep sa zranila, 56-ročného vodiča museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice. Pozemní záchranári si prevzali do starostlivosti 50-ročnú spolujazdkyňu.

Foto: facebook.com/KRPZTT

Prítomnosť alkoholu u vodičov bude zisťovaná znaleckým skúmaním. Prípad si na mieste prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov úplne uzavrieť.