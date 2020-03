Čoraz viac domácich miláčikov umiera kvôli tomuto výrobku v domácosti

Krátkosť dychu, vyrážky, či dokonca zlyhanie pečene – všetky tieto následky podľa veterinárov treba zohľadniť pri používaní esenciálnych olejov. Tie môžu byť v niektorých prípadoch pre vášho domáceho miláčika dokonca smrteľné.

„V poslednom čase sa stretávam s narastajúcim počtom prípadov,“ hovorí veterinárka Carly Foxová, ktorá pracuje v newyorskej klinike. „S podobnou záležitosťou sa stretávame raz za niekoľko mesiacov.“

Téma sa na verejnosti dostala do popredia po tom, ako anonymná prispievateľka na diskusnom fóre Reddit zverejnila príspevok, v ktorom ostatných varovala pred smrteľnými následkami esenciálneho oleja pre domáce zvieratá.

Diskutujúca vlastní mačku Marie, ktorá sa doma nadýchala toxických výparov esenciálneho oleja cez difuzér. Keď sa po troch hodinách so zapnutým difuzérom vrátila domov, našla mačku v stave, ktorý sa sotva odlišoval od jej posledných chvíľ. Zviera takmer nedýchalo a nedokázalo sa ani pohnúť. „Bolo to také desivé a hrozné! Mala som strašný pocit viny.“

Majiteľka rýchlo zaviezla mačku do veterinárnej ambulancie, kde ju pripojili na infúziu aj umelé dýchanie. Na olejové výpary doplatila aj pečeň zvieraťa.

Z príspevku nie je jasné, či Marie prežila, ale jej majiteľka dala jasne najavo túto vec: „Nadobro s nimi končím (s esenciálnymi olejmi), so všetkými,“ napísala. Autorka príspevku je presvedčená o tom, že jej mačka sa mohla dostať blízko k esenciálnemu oleju, alebo časť z neho dokonca skonzumovať. V domácnosti má odložených 18 fľaštičiek s rôznymi olejmi.

Podľa Foxovej môže vdýchnutie oleja „spôsobiť značné poškodenie pľúc“ a v najhoršom prípade môže dôjsť k „zastaveniu dýchania“. Medzi ďalšie negatívne následky patria popáleniny dýchacích ciest, kašeľ a slzenie očí a nosa.

Fyzický kontakt s olejom môže u zvierat vyvolať chemické popáleniny a dermatitídu. Po prehltnutí jeho časti zas môže dôjsť k zvracaniu, hnačke, odpadávaniu a zlyhaniu pečene.

Všetky uvedené príznaky sú hrozbou najmä pre mačky. Väčšia esenciálnych olejov obsahuje aj fenol, ktorý je pre ne veľmi jedovatý. Mnohí ľudia pritom nevedia, že aj niektoré dekorácie obsahujú esenciálne oleje – napríklad potpourri. „Ľudia si to vykladajú na ozdobu a ich zvieratá sa s tým hrajú,“ hovorí Foxová.

Na snímke potpourri - vonná ozdoba zo zmesi sušených kvetov a ovocia; Foto: Eliza Birg/Shutterstock.com

Esenciálne oleje nie sú jediným výrobkom v domácnosti, ktorý môže ohroziť zdravie vašich zvieratiek. Rovnako nebezpečné sú aj soľné lampy. „Ak by ju oblizlo vaše zviera, mohlo by mu to veľmi uškodiť a spôsobiť intoxikáciu soľou,“ ktorá podľa Foxovej môže viesť ku „kóme, záchvatu alebo smrti.“