Pozor na to, kam kladiete jogurt. Táto chyba pri skladovaní mu škodí

Vo väčšine kuchýň sa nájde aspoň jeden téglik jogurtu, ktorý sa dá využiť na množstvo spôsobov. Okrem jedenia osamote si z neho môžete pripraviť omáčku či dresing, no aby vám čo najdlhšie vydržal, je potrebné ho správne skladovať.

Jogurt v teplom prostredí dlho nevydrží, preto je potrebné ho odkladať do chladničky – no aj to má svoje pravidlá.

Na toto miesto ho neodkladajte

Ako informuje britský magazín Express, jogurt by ste nikdy nemali odkladať do dvier chladničky, ale namiesto toho ho treba vkladať priamo do poličiek, a to čo najviac dozadu k zadnej stene chladničky.

V zadnej časti chladničky sa totiž teplota drží na konzistentnom bode a príliš sa neodchyľuje ani keď otvárate chladničku. To sa však nedá povedať o dverách, ktoré sú náchylnejšie na výkyvy teploty.

Jogurt patrí k potravinám najcitlivejším na zmeny teploty, preto aj trocha tepla môže skrátiť jeho životnosť.

Nejedzte ho priamo z téglika

Pri jedení väčších balení jogurtu je potrebné brať ohľad aj na možnú kontamináciu. Jogurt preto nikdy nejedzte priamo z téglika, ale ho servírujte v miske.

Zakaždým, keď jogurt naberáte, robte to pomocou čistej lyžičky. Nemiešajte čerstvý jogurt so starším výrobkom.

Jogurt rýchlo nadobúda chuť a pach iných potravín, preto ako ho celý nezjete, odložte zvyšok do pevne uzatvorenej nádoby, ktorá ho ochráni pred neželanými vplyvmi z okolia.

Zamraziť alebo nie?

Pri mrazení jogurtu treba mať na pamäti, že sa nenávratne zmení jeho textúra, čo nemusí vyhovovať každému pri priamej konzumácii. Mrazený jogurt sa však skvele hodí ako prísada do koláčov alebo pri príprave zmrzliny.

Jogurt môžete skladovať v mrazničke približne mesiac.