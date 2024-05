Chyba na semaforoch, ktorá vás oberá o palivo

Americký dovozca automobilov Nutley Kia upozorňuje na častú chybu, ktorá vodičov na križovatkách ročne stojí litre paliva navyše. Ako uvádza britský magazín Express, je ňou prudké zrýchlenie po naskočení zelenej.

Odborníci tvrdia, že pri rýchlej akcelerácii dochádza k zníženiu efektívneho čerpania paliva. Trpia pri nej aj súčiastky vozidla, ktoré sa rýchlejšie opotrebúvajú – ide najmä o motor, prevodovku, brzdy, pruženie a pneumatiky.

Najväčšie škody vznikajú v mestách

Foto: Ralf Gosch/Shutterstock.com

Vodiči najčastejšie prudko pridávajú na svetelných križovatkách v mestách, kde sa snažia vyhnúť ďalšej červenej a urýchlene uvoľniť križovatku pre prejazd ďalších vozidiel.

Niektorí vodiči sa domnievajú, že prudké zrýchlenie im pomôže rýchlejšie sa dostať do cieľovej destinácie, čo síce môže byť pravda, no neskôr na to doplatia pri servise či tankovaní.

Prudká akcelerácia predstavuje obrovskú záťaž na pruženie vozidla; Foto: Jimmy Yan/Shutterstock.com

Americké ministerstvo energetiky odhaduje, že agresívne šoférovanie vrátane rýchlej akcelerácie znižuje dojazd po natankovaní až o 15 až 30 percent pri diaľničnej rýchlosti a 10 až 40 percent pri premávke v meste.

Šoférujte so zavretými oknami

Namiesto prudkého zrýchľovania v križovatkách vám z dlhodobého hľadiska pomôžu iné tipy, ktoré nezaťažia motor ani spotrebu. Odborníci napríklad radia šoférovať so zatvorenými oknami pri rýchlosti viac ako 70 kilometrov za hodinu.

Pri šoférovaní s otvorenými oknami do auta preniká množstvo vzduchu zvonku, ktorý zvyšuje aerodynamický odpor. Motor preto musí viac zaberať, čím spáli viac paliva.

Šoférovanie s otvorenými oknami pri vysokej rýchlosti zvyšuje aerodynamický odpor; Foto: h susanto/Shutterstock.com

K lepšej spotrebe pomáha aj odstránenie prebytočných vonkajších doplnkov vozidla, ako sú strešné koše či nosníky.