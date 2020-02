Ako sa nedostatok vitamínov prejavuje na psychickom zdraví

Nemusíte byť odborník na to, aby ste vedeli, že pre optimálne fungovanie zdravia, vrátane toho psychického, potrebujete dostatok vitamínov, minerálov, aminokyselín a mastných kyselín. „Keď je nutričná biochémia v nerovnováhe, dopláca na to psychika,“ hovorí newyorská psychiatrička Jennifer Krakerová.

Väčšina ľudí sa dokáže zásobiť dostatkom prospešných látok pomocou vyváženej strany. Niektorí však majú problém so vstrebávaním látok, a tak sa nezaobídu bez vitamínových doplnkov.

Rozdiel je aj v tom, ako sa organizmus každého z nás vysporiada s nízkou hladinou vitamínu. „Všetci sme jedineční, a preto niekto môže veľmi dobre tolerovať nízku hladinu vitamínu (napríklad vitamínu D), zatiaľ čo u iného sa prejavia problémy,“ hovorí Krakerová.

Nedostatok živín sa dokáže prejaviť na mentálnom zdraví rôznymi spôsobmi – príznaky môžu byť mierne až silné. V niektorých prípadoch môže dôjsť až k vzniku úzkosti alebo depresie a u ľudí s existujúcou psychickou poruchou, ako je obsesívno-kompulzívna porucha a bipolárna porucha, môže dôjsť k zhoršeniu príznakov.

„Častejšie sa stretávame s príznakmi ako neschopnosť zvládnuť stres, zvýšená úzkosť alebo náladovosť, zhoršená nálada a zhoršené sústredenie,“ vysvetľuje psychologička Nicole Beurkensová.

Vitamín D

Tento v tuku rozpustný vitamín vplýva na funkciu viac ako 1.000 génov, ktoré regulujú náladu, spánok a ochranu a syntézu neurónov. Receptory vitamínu D sa nachádzajú v celom tele a niektoré z nich možno nájsť v oblastiach mozgu zodpovedných za náladu, pozornosť, motiváciu, pamäť a potešenie.

„Vitamín D reguluje aj gény, ktoré produkujú chemikálie dobrej nálady serotonín a oxytocín,“ hovorí Krakerová.

Psychické príznaky nedostatku vitamínu D: depresia, úzkosť, podráždenosť a únava.

Vitamín B12

Okrem pomoci pri formovaní neurónov je vitamín B12 zodpovedný aj za regulovanie chemikálií, ktoré v mozgu rozhodujú o nálade – serotonín a dopamín. Rozhoduje aj o stresovom hormóne norepinefríne.

„Na molekulárnej úrovni tiež pomáha pri detoxikácii od homocysteínu, ktorý sa v mozgu podieľa na vzniku depresie,“ dodáva Krakerová.

Psychické príznaky nedostatku vitamínu B12: únava, mozgová hmla a otupenosť.

Vitamín B6

Podľa Krakerovej je v mozgu asi 100-krát viac vitamínu B6 ako v celom tele, čo svedčí o jeho dôležitosti pre mentálne zdravie. B6 hrá úlohu pri tvorbe chemikálií dobrej nálady, ako je serotonín, dopamín a GABA.

Vitamín B6 takisto pomáha regulovať hladinu homocysteínu, vďaka čomu slúži ako prevencia pred zmenami nálady. Nedostatkom vitamínu B6 trpia predovšetkým ľudia s ochorením obličiek alebo poruchou vstrebávania výživových látok.

Psychické príznaky nedostatku vitamínu B6: depresia, z dlhodobého hľadiska aj Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Horčík

Horčík pomáha regulovať odpoveď organizmu na stres a je považovaný za jeden z prírodných stabilizátorov nálady.

K nedostatku horčíka v organizme dochádza zriedka.

Psychické príznaky nedostatku horčíka: únava, nevoľnosť, strata chuti do jedla, zmeny nálady.

Zinok

Podľa slov Krakerovej je zinok stopový minerál, ktorý má v mozgu dôležité postavenie. Spolu s vitamínom B6 sa stará o produkciu serotonínu a dopamínu.

Nedostatkom zinku zvyknú trpieť tehotné alebo dojčiace ženy, vegetariáni a ľudia s ochorením tráviaceho traktu.

Psychické príznaky nedostatku zinku: strata chuti do jedla, hnev, depresia a ťažkosti s učením.

Železo

Železo je známe tým, že pomáha pri preprave kyslíka do všetkých častí tela. Už menej známa je jeho schopnosť uviesť do rovnováhy hladinu serotonínu, dopamínu a iných chemikálií ovplyvňujúcich náladu.

„Najväčšie riziko nedostatku železa hrozí plodným ženám, starším ľuďom a vegánom,“ hovorí Krakerová.

Psychické príznaky nedostatku železa: únava, ťažkosti so sústredením a závrat.

Omega-3 mastné kyseliny

V omega-3 mastných kyselinách možno nájsť zlúčeniny DHA a EPA, ktoré v mozgu zohrávajú dôležitú úlohu: „Odstraňujú zápal, chránia zdravie mozgových buniek a zlepšujú komunikáciu medzi nimi,“ vysvetľuje Krakerová. Tieto látky tiež vedia zlepšiť náladu.

Psychické príznaky nedostatku omega-3 mastných kyselín: zmeny nálady, únava a chronický pocit smädu.

Ako zistiť, či trpíte nedostatkom vitamínu a čo s tým robiť

Zmena stravy alebo vitamínové doplnky v prípade psychických problémov nie sú vždy tým najlepším riešením. V ťažších prípadoch pomôžu aj konzultácie u psychológa a predpísané lieky.

Podľa Krakerovej by sme sa na zdravú výživu mali dívať ako na „dôležitú doplnkovú liečbu na udržiavanie zdravia a ochranu pred recidívou.“

O tom, či trpíte nedostatkom niektorého z vyššie spomenutých vitamínov, vám pomôžu rozhodnúť aj fyzické príznaky. Najčastejšie k nim radíme časté bolesti hlavy, zápchu, hnačku, nafukovanie, slabé nechty, suchú pokožku alebo ekzém, vypadávanie vlasov a mnohé iné.

Prvým krokom k odhaleniu príčiny novovzniknutého problému by mala byť konzultácia so všeobecným lekárom alebo psychiatrom. Oboznámte ho s príznakmi, vašou bežnou stravou a všetkým, čo by mu mohlo pomôcť pri určovaní diagnózy.