Video: Máte dom s komínom? Dajte pozor, aby sa vám náhodou nestalo toto

Manželský pár z Ohia zažil nečakanú návštevu. Do domu sa k nim predrala cez komín, a nebol to Santa Claus.

Keď sa z komína začali ozývať zvláštne zvuky, manželia sa rozhodli preskúmať, čo sa v ňom deje. To už sa k nim do obývačky predierala veverička, ktorá akousi náhodou našla spôsob, ako sa z korún stromov dostať do domu.

„Nemám potuchy, ako sa dostala dnu. Len som počula, ako v komíne niečo zachrapčalo,“ hovorí 26-ročná Haylie Fergusonová. Zároveň dodáva, že s manželom Mitchom počkali, kým im z práce príde na pomoc jej svokor. „Nebola to práca pre jedného,“ hovorí Haylie.

Mužom sa veveričku nepodarilo chytiť do deky predtým, ako vybehla z komína, a tak rodine v obývačke spôsobila chaos. „Asi 5 alebo 10 minút to bolo šialené,“ spomína Haylie. „Nakoniec som sa zamkla v spálni. Veveričku sa im podarilo chytiť v suteréne.“

Lapanie veveričky malo dohru – po tom, ako ju muži zachytili do deky, zviera pohrýzlo Mitcha do prsta. Napriek všetkým komplikáciám veveričku nakoniec vypustili späť do prírody.