10 chýb, ktorých sa pri starostlivosti o mačku dopúšťajú takmer všetci majitelia

Aj tí najskúsenejší chovatelia niekedy pri starostlivosti o mačku či kocúra spravia chybu. Reakcia domáceho miláčika sa môže prejaviť podráždenou náladou alebo dlhodobým diskomfortom. Aj vám sa preto zíde poznať najčastejšie chyby pri starostlivosti o mačky, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

1. Nedáte ju sterilizovať

Pokiaľ netúžite po mačiatkach, svoju mačku alebo kocúra by ste mali nechať sterilizovať alebo vykastrovať . Vo väčšine prípadov majú tieto zákroky pozitívny vplyv na jej alebo jeho celkové zdravie.

Mačky vďaka sterilizácii čelia zníženému riziku vzniku tumorov v maternici a u kocúrov klesá riziko vzniku karcinómu semenníkov. Sterilizované mačky sú okrem toho pokojnejšie a málokedy utekajú z domu.

2. Kúpanie

Ak ste sa niekedy pokúšali okúpať svoju mačku, určite ste si všimli, že sa do vane vôbec nehrnie. Podobne je to aj u psov, no pri mačkách máme o dôvod viac, prečo ich nekúpať – väčšinou to jednoducho nie je potrebné.

Mačky sa pravidelne čistia samé jazykom. Ak máte pocit, že mačku treba umyť, zabaľte ju do vlhkého uteráka a jemne ju ním očistite. V ojedinelých prípadoch zažratých škvŕn mačku umyte len na miestach, kde nájdete škvrny – neoplachujte ju celú.

3. Dávate jej len suchú stravu

Suché granule a pochutiny pre mačky by nemali tvoriť základ ich stravy. Niekoľkokrát za deň by ste mali mačku kŕmiť aj vlhkými pokrmami.

4. Neberiete ju k veterinárovi

Povinné očkovanie nie je dôležité len pre ľudí, ale aj pre domáce zvieratá. Netreba vynechať ani tie, ktoré trávia väčšinu času alebo všetok čas v domácnosti. S mačkou by ste mali zájsť na vyšetrenie raz za pol roka alebo tak často, ako odporučí veterinár.

5. Nesprávne rozmiestnenie kvetov

Niektoré rastliny v domácnosti nepredstavujú žiadnu hrozbu pre človeka, no u mačiek môžu vyvolať príznaky otravy. Keďže mačky patria medzi zvedavé tvory a rady prežúvajú dostupnú vegetáciu aj keď im nechutí, najlepšie urobíte, ak im k nej nedáte žiaden prístup.

Medzi najtoxickejšie rastliny patrí azalka, narcis, aloa, begónia, kornútovka africká a fikus.

6. Trestáte ich za zlé správanie

To, čo u mačiek považujete za zlé správanie, je v skutočnosti len ich spôsob, ako si poradiť s problémami. Ak sa im napríklad nepáči miesto, kde ste umiestnili škrabadlo, začnú škriabať po nábytku. Ak vás začnú hrýzť, znamená to, že nevedia, ako sa s človekom hrať, alebo vás považujú za hrozbu.

Ak mačka prestane používať mačacie WC, je možné, že má zdravotné problémy alebo sa jej WC jednoducho nepáči. Ak za takéto správanie mačku napomeniete, zbytočne ju vyplašíte a znervóznite.

7. Kupujete mačku malému dieťaťu

Deti by ste nemali nechávať samé v prítomnosti mačiek. Bohužiaľ, dieťa má oproti zvieraťu navrch a nechcene by mu mohlo ublížiť, platí to ale aj naopak. Mačky sa okrem toho boja hlasných zvukov a môžu sa vydesiť alebo zaútočiť. Ak žijete v domácnosti so zvieratami aj malými deťmi, dávajte na ne veľký pozor.

8. Nikdy ju nenecháte samu

Aj ľudia potrebujú svoj čas osamote. Rovnako sú na tom zvieratá. Mačke v domácnosti by ste mali vytvoriť priestor, kde na ňu nik nedosiahne a bude mať príležitosť v pokoji odpočívať.

9. Kŕmite ju mliekom

Mačiatka prirodzene pijú mlieko svojej matky, a ak sa k nemu z nejakého dôvodu nevedia dostať, mačacie mlieko môže nahradiť kozie mlieko alebo nízkotučná smotana.

Prečítajte si aj: Môžeme mačky kŕmiť mliekom?

Na rozdiel od mláďat telo dospelej mačky neprodukuje toľko enzýmov, aby bolo schopné celkom rozpustiť mlieko. U dospelých jedincov preto môže vzniknúť intolerancia na laktózu.

10. Odstraňovanie pazúrov

Odstraňovanie pazúrov mačiek je v mnohých krajinách považované za týranie a je zakázané. Pri operačnom zákroku sa mačke láme a amputuje prvý článok pazúrikov, čo môže vyústiť do bolestí počas chôdze.