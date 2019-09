Arteriálna tuhosť: Toto ovocie zlepšuje stav tepien aj krvný tlak

Konzumácia jednej šálky čučoriedok za deň dokáže znížiť krvný tlak a arteriálnu tuhosť, čím znižuje riziko srdcových chorôb. Potvrdil to výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Arteriálna tuhosť sa vyskytuje v dôsledku biologického starnutia a artériosklerózy. Zápal hrá hlavnú úlohu pri vývoji artériosklerózy, a preto je hlavným prispievateľom k tuhnutiu tepien. Čučoriedky pomáhajú znížiť krvný tlak a arteriálnu tuhosť vďaka zvýšeniu oxidu dusnatého v krvných cievach.

Čučoriedky sú bohatým zdrojom flavonoidov, ako je antokyanín, prírodná zlúčenina, ktorá pôsobí ako antioxidant. Flavonoidy majú protizápalový účinok a tiež zvyšujú produkciu oxidu dusnatého v tele. Oxid dusnatý pomáha rozširovať cievy a vďaka tomu sa zlepšuje cirkulácia. Zvýšením prietoku krvi v tele sa následne zníži krvný tlak.

Čučoriedky zlepšujú zdravie ciev a znižujú tlak

V štúdii dostávala skupina starších účastníčok po menopauze 22 gramov čučoriedok denne po dobu 8 týždňov, pričom vedci skúmali ich vplyv na zníženie krvného tlaku.

Výsledky ukázali, že po 8 týždňoch došlo k zníženiu ich systolického krvného tlaku o 7 mm / Hg a k zníženiu diastolického krvného tlaku o 5 mm / Hg. Okrem toho sa u nich znížila arteriálna tuhosť o 6,5%.

Štúdia ukázala, že hladina oxidu dusnatého sa zvýšila o 68,5 percenta, čo vysvetľuje pokles krvného tlaku. Sarah A. Johnsonová, prvá autorka štúdie, uviedla: