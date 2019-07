6 tajomstiev o vašom aute, ktoré poznajú len experti

Prevážanie psa v aute počas horúčav má svoje pravidlá, venujte im pozornosť

Cestovanie so štvornohým parťákom je čoraz populárnejšie, či už ide o výlety do prírody, k jazeru alebo aj na dovolenky. Viete ale, čo by ste mali urobiť, aby ste svojho psíka chránili pred horúčavami?