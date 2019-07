Video: Chlapec ukradol dve lietadlá, toto s nimi urobil

Iba 13-ročný chlapec sa vkradol na dráhu v Taihu National Holiday Resort v čínskom meste Huzhou a podarilo sa mu naštartovať dve ľahké športové lietadlá. Po tom, ako chlapec narazil s jedným lietadlom do plota, z hangáru si vytlačil ďalšie. S lietadlom chvíľu krúžil po dráhe a následne odišiel na svojom elektrickom bicykli.

Ako informuje radarbox24, zamestnanci sa o incidente dozvedeli až keď prišli nasledujúce ráno, a objavili obe lietadlá SeaRey určené na vyhliadkové lety pre turistov mimo hangáru. Zamestnanci tiež uviedli, že deň predtým si všimli zvedavého chlapca, ktorý ich sledoval pri kontrole lietadiel.

Vyšetrovatelia vypátrali dieťa v jeho dome, ako si robil domáce úlohy. Jeho otec a dve sestry nemali tušenia, že sa v noci vykradol z domu, aby si zajazdil na lietadlách.

Majitelia ľahkých športových lietadiel prijali od rodiny kompenzáciu vo výške 2 000 čínskych jüanov (260 eur) napriek tomu, že škoda na lietadlách bola vyčíslená na 8 000 čínskych jüanov (1036 eur).

Aj keď sa chlapcovi podarilo naštartovať lietadlá a jazdiť s nimi po dráhe, podľa personálu by nebol schopný vzlietnuť. Vyžaduje si to vyškoleného pilota, ktorý by nastavil uhly klapiek.

Video: Chlapec si zajazdil na lietadlách