René Favaloro sa zapísal do sŕdc miliónov ľudí po celom svete

Argentínsky chirurg René Favaloro prispel do oblasti kardiochirurgie neoceniteľnou technikou, ktorú poznáme ako aortokoronárne premostenie alebo koronárny bypass. Dnes si pripomíname 96. výročie narodenia Reného Favalora. Rodák z Buenos Aires zaviedol koronárny bypass do klinickej oblasti, no sám sa nerád nazýval „otcom“ tohto chirurgického postupu.

René Favaloro sa narodil 12. júla 1923, v roku 1948 absolvoval štúdium na La Plata University s lekárskym titulom. Svoju kariéru začal ako štátny lekár v provincii La Pampa, kde počas 12 rokov „vzdelával svojich pacientov o preventívnej medicíne, založil prvú mobilnú krvnú banku v tejto oblasti a vybudoval vlastnú operačnú sálu, kde trénoval všeobecné a chirurgické sestry,“ napísal v článku doktor Denton A. Cooley po smrti Favalora v roku 2000.

René Favaloro zaviedol koronárny bypass, ktorý doteraz zachraňuje životy po celom svete

René Favaloro sa v roku 1962 presunul do nemocnice Cleveland Clinic, kde sa ďalej zaujímal o hrudníkovú chirurgiu. V máji 1967 Favaloro operoval 51-ročnú ženu s oklúziou na pravej koronárnej artérii. Vykonal aortoronarózny bypass tak, že presmeroval prietok krvi okolo blokády.

Favaloro zomrel 29. júla v roku 2000, keď spáchal samovraždu. Jeho smrť vyvolala celoštátnu diskusiu o vplyve recesie v Argentíne v druhej polovici 90. rokov, ako aj o stave zdravotnej starostlivosti a vedeckého výskumu v krajine.