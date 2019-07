Predpoveď futurológa na najbližšie roky hovorí o revolúcii, akú ešte ľudstvo nezažilo

Historik a medzinárodne uznávaný autor Yuval Noah Harari, z ktorého pera už vyšli tituly Sapiens a Homo Deus, na zhromaždení kreatívcov a podnikateľov z celého sveta predniesol svoje očakávania do najbližších rokov. Na konferencii Fast Company’s European Innovation Festival povedal, že ďalším míľnikom ľudskej inovácie je samotné ľudské telo.

Podľa Harariho by sme sa mali pripraviť na to, že v budúcnosti takmer celkom zmizne hranica medzi technológiami a ľudským telom. „Je pravdepodobné, že v budúcnosti od vás smartfón vôbec nebude oddelený. Namiesto toho splynie s telom alebo mozgom, kde bude neustále monitorovať biometrické údaje a emócie.“

Spojenie človeka s technológiami bude podľa Harariho najväčšou revolúciou, akú kedy ľudstvo zažilo.

„Ak by sme našim predkom z kamennej doby povedali o tom, ako dnes žijeme, už teraz by nás považovali za bohov. Pravda je však taká, že hoci v rukách máme sofistikovanejšie nástroje, stále sme ten istý druh.“

Odvážne názory korešpondujú so skutočnosťou

Harariho veľkolepá vízia budúcnosti spočiatku môže vyzerať nereálne, no na druhý pohľad nie je taká vzdialená. Pripomeňme si napríklad pokus Elona Muska vyvinúť živý mozog prepojený s počítačom, ktorý by zlepšoval pamäť a obnovoval funkciu paralizovaných údov. Musk do tohto projektu dosiaľ investoval desiatky miliónov dolárov.

Odvážny cieľ si stanovilo aj americké ministerstvo obrany, ktoré skúma, akým spôsobom by sa dalo docieliť ovládanie dopravných prostriedkov a zbraní len pomocou mysle vojaka.

V poslednom období sa v povedomí ľudstva čoraz hlasnejšie ozýva hrozba a následky globálneho otepľovania. Hoci viaceré krajiny už prijali opatrenia s cieľom bojovať proti hromadeniu skleníkových plynov v atmosfére, ako možnosť úniku pred hrozivými následkami oteplenia sa ponúka aj kolonizácia iných častí vesmíru, ktorej by mohlo pomôcť práve aplikovanie technológie do ľudského organizmu.

Každá minca má dve strany

Keď hovoríme o splynutí techniky s človekom, mali by sme sa pozrieť aj na negatíva, ktoré z neho vyplývajú. Podľa Harariho je možné, že technológia vplývajúca na našu myseľ a telo môže mať nechcené negatívne účinky.

V honbe za vyššou inteligenciou a zvláštnymi schopnosťami vkladáme do stávky ľudskosť, súcit a spravodlivosť, ktoré z človeka môžu celkom vymiznúť. Podobný následok sa už stihol prejaviť u dobytka. Kravy chované na farmách sú dnes síce produktívnejšie a poslušnejšie, no na rozdiel od ich divokých predkov sú menej inteligentné a zvedavé.

Inovácie v oblasti ľudskej biológie sa podľa Harariho najviac dotknú tých oblastí, ktoré ležia v centre záujmu ich stvoriteľov. Aj preto historik využil príležitosť, a na medzinárodnom fóre diskutoval s takými osobnosťami, ako je aj majiteľ Facebooku Mark Zuckerberg.