Video: Záhadné zábery z Jadranu. Neuveríte, čo Chorváti zachytili na hladine mora

Začiatkom júna sa v Chorvátsku v oblasti Makarskej riviéry objavil žralok mako, ktorý plával blízko brehu. Na video ho zachytil vtedy nemecký turista Michael Braun. Rakúsky server Heute.at následne informoval o výskyte žraloka žraloka modrého v Šibeniku. Nové pozorovania žraloka však potvrdené neboli, no na sociálnej sieti sa objavilo ďalšie záhadné video.

Pozrite si video: V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov zachytili nebezpečného žraloka

Na chorvátskej facebookovej skupine o živote v Dalmácii a tiež v miestnych médiách sa objavilo video, ktoré zachytáva iného tvora v mori neďaleko ostrova Hvar. Zo záberov nie je celkom jasné, o akého živočícha ide, no odpovedá na to portál index.hr. “Po videu žraloka v Dalmácii natočili ďalšieho "netvora"," vyhlasuje portál, no zároveň v článku vysvetľuje, že v skutočnosti sa jedná o divoké prasa.

Video: Chorváti zachytili ďalšieho tvora v mori