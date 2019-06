Speváčka Naďa Urbánková oslávi 80. narodeniny

Spievala odmala, chcela hrať na nejakom hudobnom nástroji, tak sa na základnej škole učila hru na husliach. Mamička našla jedinú školu s maturitou, bola ňou Stredná zdravotná škola v Trutnove, ktorú ukončila v roku 1957 ako diplomovaná sestra. Dva roky pracovala v nemocnici v Josefove, tu začala chodiť do miestneho ochotníckeho divadla. V roku 1959 dostala hereckú príležitosť vo Východočeskom divadle v Pardubiciach. Tam sa zoznámila s prvým manželom Karlom Urbánkom, s ktorým neskôr odišla do Prahy. Tu začala ako moderátorka a popritom aj speváčka v Armádnom umeleckom súbore. Spevácku príležitosť jej dal hudobný skladateľ Luboš Fischer, odtiaľ prešla do Štátneho súboru piesní a tancov.

V roku 1964 ju režisér Ján Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů. Zároveň v roku 1964 nastúpila do hudobného divadla Semafor. Jej prvým hitom v Semafore bola pesnička Drahý můj s Jiřím Grossmanom, neskôr pieseň Závidím. Úspešnú éru v Semafore sprevádzal aj jej originálny imidž v podobe veľkých okuliarov. Jiří Suchý, ktorý videl, že nosí okuliare a pri skúškach v divadle ich dáva dole, jej poradil, aby ich nosila stále, že bude jedinou speváčkou, ktorá si trúfne na javisko v okuliaroch.

V roku 1969 začala Urbánkovej dlhodobá a úspešná spolupráca s Country Beatom Jiřího Brabce. Spolu účinkovali aj v americkom Nashville, centre americkej aj svetovej country hudby. Jej popularita rástla, za rok 1972 vyhrala prvýkrát anketu Zlatý slávik v kategórii speváčok. Prvá bola aj za roky 1973, 1974, 1975 a 1976, zdobí ju teda päť zlatých slávikov. V roku 1974 vychádza jej prvá LP platňa 24 hodín s Naďou Urbánkovou, v roku 1979 vyšla druhá LP platňa Naďa a v roku 1995 aj prvá výberovka 20x Naďa Urbánková.

V roku 1990 sa vydala do Švajčiarska. Manželstvo ani podnikanie jej nevyšlo a po veľkých problémoch v osobnom živote sa v roku 2002 vrátila na českú hudobnú scénu. Pred desiatimi rokmi jej diagnostikovali rakovinu prsníka, boj s chorobou sa jej podarilo zvládnuť. Neľahký život sprevádzali tri manželstvá, ktoré vždy skončili rozvodmi, jej dcérou je speváčka a herečka Jana Fabiánová. V súčasnosti spolupracuje so skupinou Bokomara. V súčasnosti žije v Želive na Pelhřimovsku a moderuje v Českom rozhlase Vysočina.

Urbánkovej spevácku dráhu dokumentuje skoro dvadsiatka vydaných albumov a kompilácií. V novembri 2007 vydala so skupinou Bokomara album Pouť na Želiv. V apríli 2009 vyšla jej hitová kompilácia v edícii Pop galerie. K životnému jubileu vydal Supraphon výpravný bilančný trojalbum Naďa Urbánková Zlatá kolekce. Výber zostavil textár Mirek Černý a ponúka 71 originálnych nahrávok z celej Urbánkovej hudobnej dráhy.