Video: Otec sa vybral k lúke, aby tam zahral na saxofóne. Zažil však niečo neuveriteľné

Ak sa niekomu nepáči, keď hráte na hudobnom nástroji, nezúfajte. Možno ste len nenašli správne publikum. O tom sa presvedčil muž v tomto videu, ktoré na Twitteri zverejnila jeho dcéra a okamžite sa stalo virálne. Erin Herrmannová uviedla, že jej otec sa len prednedávnom začal učiť hrať na saxofóne a rozhodol sa, že sa o zopár piesní podelí s kravami na lúke.

Video: Saxofón kravy zjavne zaujal

my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N