Ako správne kŕmiť mačky: Stále naplnená miska im nevyhovuje, spravte radšej toto

Ak ste zvyknutí nechávať svojej mačke stále plnú misku, zrejme ste príliš nepremýšľali nad tým, ako by mali vyzerať jej správne stravovacie návyky. Americká asociácia ošetrovateľov mačiek (American Association of Feline Practitioners, AFFP) v októbri 2018 zverejnila stanovisko, v ktorom sa dotkla aj často opakovaných chýb pri kŕmení mačiek.

Život väčšiny domácich mačiek závisí od vôle chovateľa, ktorý ich kŕmi. Mačky sa pritom stravujú „ad libitum“, čo znamená, že jedia to, čo chcú, keď sa im zachce.

V domácnostiach s niekoľkými mačkami majitelia nechávajú misky s jedlom stále plné, a neberú tak do úvahy špecifické energetické požiadavky každej z nich. Následkom toho mačky jedia menšie porcie niekoľkokrát za deň.

Takéto stravovanie protirečí evolúcii mačiek, a mohlo by dokonca negatívne ovplyvniť ich zdravie. Mačky sa rodia ako lovci a predátori – takéto stravovanie im teda neposkytuje žiadnu „environmentálnu stimuláciu“.

AFFP ďalej varuje, že konštantne plná miska s jedlom môže viesť k sedavému spôsobu života a obezite. Tieto dva problémy vedú k radu ďalších, vrátane stresu, nervozity a fyziologických problémov.

V domácnosti s väčším počtom mačiek môže dôjsť aj k opačnému problému – podvýžive niektorých jedincov. To sa stáva, ak niektoré z mačiek nepustia k miske tie ďalšie. Z dôvodu sociálnych vzťahov na rôznych úrovniach, rozličných osobností a genetiky sa mačky utiahnu len do niektorých miestností v domácnosti, zatiaľ čo ostatné okupujú tie ďalšie.

Ako správne kŕmiť mačky

Ako by mal teda vyzerať správny spôsob kŕmenia mačky? Skúste im dopriať prirodzenejší variant stravovania. Misky s jedlom zakaždým umiestnite na iné miesto v domácnosti, čím v mačke vzbudíte prirodzené lovecké inštinkty.

Nenechávajte mačkám k dispozícii plnú misku jedla po celý deň. Radšej im ju niekoľkokrát za deň naplňte menším množstvom jedla. Ak vlastníte niekoľko mačiek, každú by ste mali kŕmiť osamote – predídete tak vzniku nervozity a s tým súvisiacich zdravotných problémov. Samozrejme, misku s jedlom by ste nemali klásť do blízkosti mačacej toalety.