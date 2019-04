Video: Polícia vyrazila dvere, aby odobrala rodičom nezaočkované dieťa

Polícia v americkom štáte Arizona zverejnila záznam zo zásahu, pri ktorom rodičom odobrali nezaočkované dieťa so 40 stupňovou horúčkou. Vo videu polícia mesta Chandler najprv vykopla dvere a potom opatrne so štítom vošla do domu, kde rodičom odobrali ich 2-ročného syna. Polícia zasiahla potom, ako rodinu nahlásil ošetrujúci lekár, ktorý mal podozrenie, že dieťa trpí meningitídou, no nakoniec išlo o infekciu horných dýchacích ciest.

Podľa ABC 15 naturopatický lekár uviedol, že rodičia mu priviedli dieťa na kontrolu vo februári s horúčkou viac ako 40 stupňov Celzia, pričom nebolo zaočkované. Lekár povedal rodičom, aby vzali dieťa na pohotovosť, ale horúčka sa mu potom zmiernila, preto na pohotovosť nakoniec nešli. Keď sa to lekár dozvedel, nahlásil rodičov príslušným úradom, ktoré na adresu rodiny zavolali políciu.

Otec dieťaťa však odmietol polícii otvoriť dvere, preto sa neskôr vrátili s príkazom na domovú prehliadku a do domu sa museli dostať násilím. Štátna zástupkyňa Kelly Townsendová uviedla, že je videom znepokojená a hovorí, že chápe obe strany v tomto príbehu: znepokojeného lekár aj ochranárskych rodičov. Pýta sa však, či bol zákrok primeraný: "Musíme priznať, že táto situácia bola chybou. Existujú aj iné situácie, v ktorých dochádza k zanedbávaniu, zneužívaniu a na tie sa musíme zamerať."

Právnik rodiny Nicholas Boca uviedol, že tento typ konania s vykopávaním dverí a zbraňami by mal byť vyhradený pre násilných zločincov. Rodičia teraz bojujú, aby dostali svoje dieťa naspäť. "Je to dobrá rodina a toto je plytvanie štátnymi zdrojmi," povedal Boca.

Video: Zásah polície pri dieťati s horúčkou