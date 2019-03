Čo robí celodenné sedenie s telom? Takéto sú jeho účinky na rôzne telesné orgány

Každý z nás strávi priemerne 9 hodín denne sedením – a to sme ešte nespomenuli asi 8 hodín, ktoré počas spánku trávime ležaním.

Sedavý spôsob života vám možno pripadá celkom normálny, no pravda je taká, že sa podpisuje na mnohých úmrtiach. Podľa výskumu publikovaného na stránkach Journal of Epidemiology and Community Health viedla takáto životospráva k 69.276 úmrtiam len vo Veľkej Británii. Pod pojmom sedavý spôsob života pritom rozumieme taký, keď denne strávime 6 a viac hodín sedením.

Naše telá sú prispôsobené na pohyb. Skladajú sa z 360 kĺbov a viac ako 700 svalov, ktoré pohybujú kostrou. Od pohybu závisí zdravie našej obehovej a nervovej sústavy.

Celodenné sedenie ovplyvňuje pravdepodobne každú časť tela. Ponúkame vám preto niekoľko príkladov, ktoré zdôrazňujú jeho škodlivosť.

Chrbát a ramená

Aj vy ste po dlhom sedení určite už niekedy pocítili bolesť chrbta a ramien. Bežný človek totiž nedokáže sedieť dlhšie ako tri minúty bez toho, aby klesol do zhrbenej polohy. Netrvá dlho, kým sa vám týmto spôsobom opotrebujú platničky, kĺby a väzivá. Takéto sedenie tiež vyvíja enormný tlak na chrbtové svaly.

Ak sedíte pri počítači, krk vám prirodzene klesá vpred, najmä ak sa sústredíte. Takýmto spôsobom vzniká ďalší tlak na svaly krku a ramien.

Nohy a boky

Svaly v oblasti nôh a zadku sa v dôsledku dlhodobého sedenia oslabujú a opotrebúvajú. Flexory na stehnách sa pri dlhom sedení skracujú, v dôsledku čoho môžete očakávať problémy s kĺbmi v bokoch.

Ďalším problémom je aj oslabenie cirkulácie krvi, ktoré spôsobuje opuchnutie členkov, kŕčové žily a trombózu.

Srdce a obehová sústava

Srdce a obehová sústava pracujú najlepšie vtedy, keď stojíme vo vzpriamenej polohe. Priveľa času stráveného za stolom poskytuje priestor na vznik srdcových ochorení.

V roku 2010 prebehla štúdia porovnávajúca dospelých, ktorí presedeli pred televízorom dve hodiny za deň, a tých, ktorí tejto aktivite venovali 4 a viac hodín. Skupina, ktorá venovala viac času sedeniu, mala o 125% vyššiu šancu na vznik srdcovo-cievnych ochorení a o 46% vyššie riziko úmrtia v dôsledku iných ochorení.

Dlhodobé sedenie deaktivuje enzým lipoproteín liázu, ktorý odbúrava tuky v cievach. Jeho nedostatok môže spôsobiť upchatie ciev v srdci.

Pľúca a mozog

Keď celý deň presedíte, do pľúc sa vám nedostane toľko kyslíka, koľko by ste potrebovali.

Sedenie tiež bráni priechodu čerstvého kyslíka do mozgu, čím sa znižuje počet „hormónov šťastia“, endorfínov, a spomaľuje sa činnosť mozgu. Sedenie teda nevplýva negatívne len na fyzickú pohodu, ale aj tú mentálnu.

Postupom času sa nám môže zdať náročné sústrediť sa na niektoré úlohy. Ako inak, opäť za to môže sedenie – platí, že čím dlhšie sedíme, tým lenivejší je náš mozog. Čiastočne za to môže práve obmedzené množstvo vzduchu, ktorý sa dostáva do pľúc.

Pankreas

Dlhodobé sedenie prispieva k vzniku cukrovky. Len jediný deň dlhodobého sedenia dokáže výrazne znížiť hladinu inzulínu.

Inzulín je hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý pomáha štiepiť glukózu a pretvoriť ju na energiu. Neaktívne svaly naň nie sú schopné tak dobre reagovať ako svaly v pohybe. To znamená, že pankreas musí vytvárať stále viac inzulínu, čo často vedie k vzniku cukrovky.

Tráviaca sústava

Sedenie stiesňuje žalúdok, následkom čoho dochádza k spomaleniu trávenia. Najmenším problémom, ktorý takýmto spôsobom vzniká, je zápcha, nafukovanie aj pálenie záhy.

Okrem toho sa ale oslabujú aj črevá, čo už je problém, ktorý vás môže priviesť až do nemocnice.

Prevencia

Keďže sme sa už presvedčili o tom, že sedenie má negatívny dopad na celkové zdravie a pohodu, nezaškodí na záver pripomenúť zopár užitočný rád, ako sa týmto negatívnym účinkom brániť.

Najlepším spôsobom, ako zabrániť dlhodobému sedeniu, je napríklad chodiť pešo do práce, alebo si počas pracovnej doby nájsť čas na prechádzku.

Ponúkame vám aj niekoľko ďalších spôsobov, ktoré vás rozhýbu: