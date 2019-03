Ruskí vedci sa dokázali vrátiť v čase, má to však háčik

Ruským vedcom sa podarilo vrátiť v čase vďaka experimentu vykonanom na kvantovom počítači. Zatiaľ je však nepravdepodobné, že by tento objav pomohol vytvoriť skutočný stroj času, ktorým by cestovali ľudia. Tímu fyzikov sa však podarilo obnoviť verejný kvantový počítač IBM do stavu, v akom bol pred malou chvíľou. Výsledky výskumu, ktoré boli nedávno publikované v časopise Nature Scientific Reports, by mohli mať výrazné dôsledky na budúcnosť kvantovej fyziky a nášho chápania času.

"Umelo sme vytvorili stav, ktorý sa vyvíja v opačnom smere, ako je termodynamický šíp času," uviedol vedúci výskumného projektu Gordey Lesovik, kvantový fyzik z Moskovského inštitútu fyziky a technológie. Jeho tím spolupracoval s vedcami z Národného laboratória Argonne v Illinois, aby uskutočnil tisíce experimentov na kvantovom systéme naprogramovanom tak, aby zvrátil šíp času na jednom elektróne.

Po tisíckach pokusov sa fyzikom podarilo obnoviť skorší stav kvantového počítača v 85 percentách pokusu, ale iba ak pracovali so zjednodušeným systémom dvoch qubitov. Komplexnejší kvantový počítač s tromi qubitmi bol príliš chaotický a experiment s vrátením času fungoval iba na 49%.

Rovnako ako výskum kvantovej teleportácie nemá nič spoločné s prepravou ľudí, zatiaľ nie je dôvod spájať túto štúdiu so strojom času, v ktorom by mohli cestovať ľudia. Vedci skôr dúfajú, že ich práca im môže pomôcť uistiť sa, že ich softvér skutočne robí, to čo má, tým, že ho vrátia v čase a skontrolujú jeho prácu.