NASA varuje pred plánmi Číny: Toto chce čínska vláda urobiť na Mesiaci

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) varuje, že Čína sa môže pokúsiť obsadiť časť Mesiaca už o niekoľko rokov. Riaditeľ vesmírnej agentúry Bill Nelson uviedol, že sa obáva, že civilné programy krajiny, ktoré sa začali v mene vedy, by v skutočnosti mohli byť tajnými vojenskými operáciami.

V prejave v Snemovni reprezentantov, v ktorom zdôvodňoval, prečo NASA potrebuje na rok 2025 rozpočet vo výške 25,4 miliardy dolárov, Nelson povedal: "Čína urobila mimoriadny pokrok, najmä za posledných 10 rokov, ale je veľmi, veľmi tajnostkárska. Sme presvedčení, že veľká časť z ich takzvaného civilného vesmírneho programu je vojenský program. A myslím si, že v skutočnosti sme v pretekoch.“ Počas pôvodných "vesmírnych pretekov" bojovali USA a Rusko o to, ktorá krajina ako prvá dostane svojich ľudí na Mesiac. USA zvíťazili, keď Neil Armstrong v roku 1969 stúpil na povrch Mesiaca.

Čína sľúbila, že sa jej podarí vysadiť astronautov na Mesiaci do roku 2030, pričom plánuje vybudovať stálu základňu. NASA pracuje na programe Artemis, ktorého úlohou je vrátiť amerických astronautov na povrch Mesiaca už v roku 2026, ale má za sebou niekoľko odkladov. Misia sa zameria na južný pól Mesiaca, oblasť, o ktorú sa zaujíma viacero krajín kvôli možnosti výskytu vodného ľadu, ktorý by sa mohol využiť na zriadenie dlhodobých základní a na výrobu paliva a kyslíka pre ďalšie vesmírne misie.

Čína by si mohla nárokovať územie na Mesiaci

Foto: Aleksandra Sova/Shutterstock.com

USA aj India úspešne pristáli s kozmickou loďou bez posádky v okolí pólu. Na Mesiaci pristála aj Čína, a to aj pri nasadení lunárneho rovera v rámci misie Chang'e 3 a pri návrate vzoriek z povrchu v rámci misie Chang'e 5 v roku 2020. "Ich posledný termín, ktorý uviedli, kedy sa chystajú pristáť, je rok 2030, ale ten sa stále posúva," povedal Nelson. „Obávam sa, že Čína by sa tam dostala ako prvá a zrazu by povedala: "Dobre, toto je naše územie, držte sa ďalej". Samozrejme, že si nechcete navzájom prekážať, ale nechoďte tam a nevyhlasujte, že celé toto územie je zrazu vaše.“

Nelson použil ako príklad Spratlyho ostrovy na Zemi, oblasť v Juhočínskom mori, na ktorú si súčasne robí nárok Čína, Taiwan, Vietnam, Malajzia a Filipíny z dôvodu bohatých prírodných zdrojov. „Myslím si, že je našou povinnosťou dostať sa tam ako prví a využiť náš výskum na mierové účely,“ povedal. Z dokumentu uverejneného minulý mesiac vyplynulo, že Čína plánuje na budúcej lunárnej základni rozmiestniť svoj vyspelý monitorovací systém, ktorý jej poskytne schopnosť odhaliť a zamerať podozrivé ciele.

Čínsky Skynet sa už v krajine široko používa a zahŕňa viac ako 600 miliónov kamier - čo je v priemere jedna kamera na dvoch dospelých čínskych občanov a mimo dosahu objektívu zostáva len malá časť krajiny. Čína tiež vypustila svoju vlastnú vesmírnu stanicu Tiangong, ktorá má rovnako ako ISS stálu posádku. NASA však tiež odhalila, že plánuje začať skúmať, ako ťažiť suroviny z Mesiaca, pričom ťažba by sa mohla začať v roku 2032.