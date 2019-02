NASA je "na dobrej ceste" objaviť mimozemský život

Riaditeľ Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že sú “na dobrej ceste” nájsť mimozemský život. NASA je zapojená do množstva projektov, ktoré hľadajú stopy života v slnečnej sústave, a pravidelne informuje o tom, ako ďaleko sú od objavu.

Podľa NASA je tu možnosť, že na rôznych planétach a miestach vo vesmíre by skutočne mohol prekvitať život. Teraz však naznačuje, že sa blíži ku skutočnej detekcii stôp života.

Keďže inžinieri NASA sa nedávno rozlúčili s roverom Opportunity, ktorý pomohol preukázať, že Mars je aktívnejší a zaujímavejší, než sme si mysleli, šéf NASA Jim Bridenstine povedal, že budú pokračovať v hľadaní takéhoto života.

Bridenstine zároveň uviedol, že nie sú tak ďaleko od objavu mimozemského života. Budúce misie by mali umožniť vedcom zbierať vzorky z povrchu Marsu a priviezť ich späť na Zem, kde ich budú skúmať v nádeji, že nájdu biologické stopy po živých organizmoch.

Ako uviedol Bridenstine 13. februára v Laboratóriu prúdového pohonu v Pasadene:

"Budeme sa môcť pozrieť na vzorky a zistiť, či sa tam nachádza bio-podpis. Cieľom je objaviť život na inom svete; to je to, čo sa snažíme dosiahnuť. A pre toľko skvelých ľudí v tejto miestnosti, priatelia, sme na dobrej ceste.”

Poznamenal, že celý rad pozorovaní Marsu ukázal, že by to mohlo byť sľubné miesto pre život, ktorý tam v minulosti existoval, alebo tam stále existuje. Bolo zistené, že sa tam nachádzajú základy života v komplexných organických molekulách, rovnako ako voda skrytá pod povrchom.

Vedci z NASA doteraz nenašli dôkaz o tom, že by niekedy na Marse alebo kdekoľvek inde vo vesmíre existoval život mimo našej planéty. Naznačujú však, že Mars by mohol byť lepším miestom pre život, ako sa očakávalo, a vďaka tomu by objav v budúcnosti mohol byť pravdepodobnejší. Ako uzavrel Bridenstine: