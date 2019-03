Hnutie Sme rodina chce referendum o exekučnej amnestii

Líder hnutia Boris Kollár na štvrtkovom tlačovom brífingu vyhlásil, že ide o jeden z najdôležitejších zákonov, pretože exekúciami trpí viac ako milión ľudí. Poslanci hnutia zákon neúspešne predkladali v pléne od roku 2016. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350.000 podpisov, zbierať ich začnú v najbližších dňoch.

„My sme za to, aby bol meter rovný, aby pre každého platila elementárna spravodlivosť. Náš návrh spočíva v tom, že každý si svoj dlh musí zaplatiť. Keď si niekto pred desiatimi rokmi urobil dlh 300 eur, a dnes od neho exekútor s odmenami, úrokmi a príslušenstvom pýta 8600 eur, ten človek to nie je schopný zaplatiť. Ja tvrdím, 200 eur si musíš splatiť a zvyšok ti pomôže štát,“ priblížil Kollár s tým, že štát v minulosti oddlžil zo spoločných peňazí aj banky, čiže súkromný sektor, ako aj „svojich“ oligarchov.

Poslanci by chceli, aby bolo referendum spojené s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Občania by sa v ňom mali vyjadriť, či súhlasia s tým, aby Národná rada SR prijala zákon poslancov za hnutie Sme rodina o exekučnej amnestii a či sú za to, aby orgány verejnej správy odpustili dlžníkom (fyzickým osobám) úroky z omeškania, sankčné pokuty a trovy vymáhania.

Aktuálny návrh zákona o zastavených starých exekúciách z dielne rezortu spravodlivosti podľa predstaviteľov hnutia nepomôže ľuďom, ale len odbremení súdy. Nesúhlasia s tvrdením ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), že pre zadlžených ľudí je lepší osobný bankrot. „Osobný bankrot môže využiť z praktických dôvodov iba niekoľko desiatok tisíc ľudí z tých, ktorí sú exekúciami postihnutí. Nepomôže nám jednorazové zastavenie exekúcií, pretože sa môžu obnoviť,“ vyhlásil poslanec parlamentu Milan Krajniak (Sme rodina).

Zákon o exekučnej amnestii by občanom umožnil, aby im po zaplatení dlhu boli odpustené úroky z omeškania a poplatky, a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Poslanci tvrdia, že téma exekučnej amnestie je pre Sme rodina nosná, jej presadenie bude aj jednou z kľúčových podmienok pre prípadný vstup hnutia do vlády.