Podľa analytikov NBS potraviny na Slovensku lacnejú, tento trend by mohol pokračovať

Do konca marca tohto roka zlacnelo oproti minulému roku 40 % kategórií potravín, čo je viac ako priemer EÚ. Trend zlacňovania potravín by mohol pokračovať. Zhodnotili to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Marenčák a Rastislav Čársky v blogu o vývoji cien potravín.

„Dobrou správou je, že veľká časť potravín u nás už lacnie. Na Slovensku narástli ceny od júna 2021 do marca 2023 o takmer 40 %, pričom za posledný rok sa rast spomalil na 0,6 %. Nie je to ešte celkový pokles cien potravín, no do konca marca už zlacnelo medziročne 40 % kategórií potravín. To je viac ako priemer EÚ,“ priblížili analytici NBS.

Lacnejšie o minimálne 10 % sú rastlinné oleje, múka, vajcia i čerstvá a chladená zelenina. Naopak, o viac ako 10 % zdraželi zemiaky a výrazne drahší je aj olivový olej, ktorého cena stúpla o 45 %.

Ceny v Európe sú podľa analytikov NBS synchronizované. Jedlé oleje, maslo či mliečne produkty sú lacnejú naprieč celou Európou, je to spôsobené poklesom cien relevantných agrokomodít a poľnohospodárskych produktov na svetových trhoch.

Trend zlacňovania potravín by mohol aj naďalej pretrvávať. Podľa analytikov by ceny potravín už nemuseli rásť, keďže začali klesať náklady poľnohospodárov v EÚ. „Odráža to aj desaťpercentný medziročný pokles farmárskych a veľkoobchodných cien. Rovnako ceny hnojív, ako významný náklad v poľnohospodárskej výrobe, medziročne klesli o 40 %. Výrazne sa zmiernil aj rast výrobných cien potravín a nižšie náklady sa prenášajú aj do spotrebiteľských cien,“ zhodnotili analytici NBS.

Doplnili, že takzvané momentum inflácie potravín, teda pohľad na trojmesačnú, sezónne očistenú infláciu v eurozóne, sa znížilo z dvojciferných úrovní na takmer jedno percento. „Spomaľuje sa aj na Slovensku a s ohľadom na doterajší výrazný nárast potravinárskych cien existuje priestor na pokračujúcu stabilizáciu,“ priblížili analytici.

Pripomenuli, že v minulom roku bol na Slovensku zaznamenaný štvrtý najvyšší nárast cien potravín spomedzi všetkých krajín EÚ. Ceny potravín a nealkoholických nápojov narástli o vyše 40 %. Rast cien potravín v EÚ vrcholil vlani v marci. Odvtedy sa cenový vývoj začal zmierňovať a podiel rýchlo rastúcich položiek sa podstatne znížil.