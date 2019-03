Video: Uvoľnená pneumatika spôsobila na ceste totálnu pohromu. Podvozky 2 áut to neprežili

Uvoľnená pneumatika, ktorá vystrelila zo zadnej nápravy ruskej dodávky, spôsobila na ceste v ruskom Petrohrade celkové peklo. Pneumatika sa po ceste vďaka zotrvačnosti vydržala kotúľať ešte hodnú chvíľu. Tento čas stačil na to, aby prišla do kontaktu s autami prichádzajúcimi z protismeru.

Vodič dodávky bez zadnej ľavej pneumatiky síce hneď zastal pri krajnici, no nešťastiu sa už zabrániť nedalo. Odniesli si to dve autá prichádzajúce z protismeru. Pneumatika najprv narazila do prvého, ktorému celkom rozpárala podvozok. Do auta idúceho za ním už len slabšie narazila, no škody nastali tak či tak.

Jediná pneumatika narobila škody trom autám