Grman prezradil, akú hudbu púšťa spoluhráčom pred zápasom

Slovenských hokejistov burcuje na MS v Ostrave aj hudba, ktorú im nielen v kabíne, ale aj na predzápasovej rozcvičke vyberá obranca Mário Grman. Už niekoľko sezón má v tíme funkciu dídžeja a skladby vyberá nielen podľa vlastného vkusu, ale aj na želania spoluhráčov. „Hrám všetko možné, pretože každý z hráčov má rád niečo iné. Ani ja nemám vyhranený štýl, miešam si asi všetky,“ priznal pre TASR.

Na informačnej kocke ostravskej arény sa objavujú názvy troch skladieb, ktoré sprevádzajú prebiehajúcu predzápasovú rozcvičku tímov. Inak tomu nebolo ani v prípade slovenského pred doterajšími dvoma zápasmi. Podľa Grmana sa tento výber bude obmieňať a vždy vzíde zo širšieho zoznamu skladieb. V kabíne nezriedka počuť aj slovenskú hudbu, no jej výber sa podľa Grmana mení s blížiacim sa zápasom. „Čím je to k nemu bližšie, tým viac púšťam techno. Cez deň slovenské, ale aj rôzne iné,“ priznal obranca, ktorý vyberal hudbu aj vo svojom nedávnom pôsobisku vo Vítkoviciach, pričom v tamojšej kabíne dominovali české skladby. Od spoluhráčov má na svoj výber pozitívnu odozvu: „Zatiaľ sa nikto nesťažoval. Nemám problém s tým, keď si niekto vypýta skladbu na želanie, rád vyhoviem, veď každý má svoju srdcovku. Môj výber často obmieňam, aby sa to neobohralo,“ priznal Grman.