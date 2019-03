Raiffeisen Bank je zapletená do škandálu s praním špinavých peňazí

Rakúska Raiffeisen Bank International (RBI) je tiež zapletená do škandálu s praním špinavých peňazí v Európe. Podľa médií cez RBI pretieklo 470 miliárd USD (414,86 miliardy eur) z Ruska. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej organizácie investigatívnych novinárov so zameraním na odhaľovanie organizovaného zločinu a korupcie (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

OCCRP sa opiera o informácie z uniknutých dokumentov s podrobnými údajmi o transakciách. Podľa dokumentov celkovo 233.000 spoločností uskutočnilo až 1,3 milióna podozrivých transakcií.

RBI podľa svojho vyhlásenia „nie je oboznámená s konkrétnymi obvineniami a nemá ďalšie informácie o obsahu sťažnosti“. „RBI berie obvinenia v médiách veľmi vážne a vedie interné vyšetrovanie,“ uviedla banka v e-mailovom vyhlásení.

V utorok (5. 3.) zase holandský časopis De Groene Amsterdammer, ktorý spolupracuje s OCCRP, napísal, že aj holandské banky ING, ABN Amro a Rabobank, ktorá nie je kótovaná na burze, uskutočnili podozrivé transakcie za stovky miliónov eur.

Väčšinovým vlastníkom ABN Amro je pritom štát. Banka minulý mesiac uviedla, že zintenzívnila svoje snahy o odhalenie prania špinavých peňazí a iných trestných činov. Správy v médiách však nesúvisia s jej aktuálnou činnosťou.

ING sa zatiaľ k správam nevyjadrila. Vlani v septembri však zaplatila rekordnú pokutu 900 miliónov USD za to, že roky zlyhávala pri odhaľovaní zneužívania svojich účtov na kriminálne účely.

Rabobank dostala minulý rok v septembri pokutu 1 milión eur za to, že nezachytila pranie špinavých peňazí. Banka uviedla, že nebude komentovať konkrétne transakcie. Dodala, že dodržiava medzinárodné pravidlá proti praniu špinavých peňazí.

OCCRP odhalila komplikovanú schému podozrivých transakcií, za ktorými stojí súkromná investičná banka Troika Dialog. Tá využívala litovskú banku Ukio, aby dostala peniaze do Holandska, Rakúska či Nemecka.

Banku Troika Dialog kúpila v roku 2011 ruská Sberbank, ktorá tvrdí, že do schémy nebola zapojená.

Jedným z autorov komplikovanej schémy prania špinavých peňazí je ruský podnikateľ arménskeho pôvodu Ruben Vardanian. Na legalizáciu špinavých peňazí využíval rozsiahlu a neprehľadnú sieť schránkových firiem po celom svete. Tie sa snažili vystupovať ako seriózne spoločnosti, ktoré podporujú charitu. Od jednej z nich dostala finančný dar aj charitatívna organizácia britského princa Charlesa.

Väčšina zo zhruba 70 schránkových firiem mala účty práve v litovskej banke Ukio. Tá prišla v roku 2013 o licenciu, pretože úradom nenahlásila podozrivé transakcie.

Podľa odhadov OCCRP cez účty v litovskej banke bolo poslaných 4,6 miliardy USD do Európy a USA.

Medzi partnermi litovskej banky, ktorí sa zúčastnili na týchto transakciách, boli aj veľké západné banky vrátane Citigroup, Raiffeisen či Deutsche Bank.