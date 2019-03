Najlepšie spôsoby, ako zabrániť hnednutiu banánov

Keď nakupujeme potraviny a zastavíme sa pri banánoch, často si hodíme do košíka celý trs. O pár dní neskôr, keď banány zatiaľ nikto nezjedol a začínajú chytať rôzne odtiene hnedej, tento skutok možno ľutujeme, no existuje hneď niekoľko spôsobov, ako sa vyhnúť plaču nad rozliatym mliekom.

V prvom rade treba zdôrazniť, že hnedých banánov sa netreba báť. Telo ich strávi dokonca rýchlejšie ako čerstvé banány, pretože obsahujú menší podiel odolného škrobu a viac antioxidantov.

Banány prirodzene produkujú etylén, ktorý je tiež dôvodom tmavnutia ich šupky. Tento plyn rozkladá kyseliny a zelené chlorofilové pigmenty, a banán tak postupne mení svoju farbu zo zelenej na žltú a napokon hnedú.

Keď z dozretého banána odstránite šupku, ovocie začne reagovať so vzduchom, a vďaka oxidácii takisto mení farbu na hnedú.

Ako zabrániť hnednutiu banánov?

Ako prvé treba dávať pozor už pri nakupovaní. Vyhnite sa nákupu banánov zabalených v plastových vreckách. Ani doma banány nebaľte do vrecka – v uzavretom priestore bránite uvoľneniu etylénu do ovzdušia, čím sa zrýchľuje proces hnitia.

Keď sa s nákupom vrátite domov, ponechajte banány v trse a miesto, kde sa spájajú, previažte motúzom alebo vreckom. Týmto krokom im nezabránite v hnednutí, ale obmedzíte tak množstvo uniknutého etylénu, a zároveň zabránite jeho prechodu na všetky banány.

Možno vám príde vhod aj informácia, že banány nie sú jediné ovocie, ktoré produkuje zlovestný etylén. Okrem nich tento plyn vychádza aj z jabĺk a avokád, takže banány k nim radšej neukladajte.

Po príchode z obchodu svoj zväzok banánov tiež poriadne skontrolujte. Ak v ňom nájdete kus s hnedou škvrnou na šupke, lepšie urobíte, ak ho uskladníte mimo ostatných banánov, pretože inak by mohli hnednúť rýchlejšie.

Banány a chladnička – áno alebo nie?

Pre zrelé banány je ideálnym prostredím miesto s izbovou teplotou, ale nič tým nepokazíte, ak ich pred zhnednutím vložíte do chladničky alebo mrazničky. Ak vám ostanú banány, o ktorých viete, že ich dlhšie nebudete jesť, zabaľte ich do vrecka (na ochranu pred oxidáciou) a vložte do mrazničky. V ideálnom prípade pokrájajte banány na kolieska a uložte do mrazničky v uzavretej nádobe.

Tmavohnedé banány – čo s nimi?

Čo urobiť s prehnitými banánmi? Treba ich vyhodiť? Určite nie! Možno vás pohľad na ne desí, ale pravdou je, že sa stále dajú jesť. Hodia sa vám napríklad ako prísada pri pečení alebo do smoothie. Do koša však určite nepatria.