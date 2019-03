SaS: Dankove daňové návrhy sú obratom v pohľade na rozpočtovú politiku štátu

Pri tvrdom brexite BMW možno presunie časť výroby motorov do Rakúska

DNES - 13:59 Ekonomické

V prípade neriadeného odchodu Británie z Európskej únie by nemecká automobilka BMW mohla časť produkcie motorov presunúť z ostrovnej krajiny do Rakúska. Povedal to v utorok člen správnej rady automobilky Peter Schwarzenbauer.