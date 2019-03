Video: Táto teta sa s deťmi nemazná. Pretekať by ste sa s ňou nechceli ani vy!

Hrali ste sa niekedy so svojimi deťmi naháňačku? Prirodzeným reflexom väčšiny rodičov je nechať dieťa vyhrať, aby malo z hry čo najväčší zážitok – a to samozrejme neplatí len o naháňačke. No práve táto hra sa pri troche nepozornosti môže zmeniť na katastrofu.

Táto rodina z Mississippi sa každý týždeň v stredu schádza na rodinnom obede. Keďže otec detí tento raz nemohol prísť, starká a teta sa rozhodli, že mu do práce pošlú aspoň vtipné zábery na deti. Chceli sa preto natočiť pri tom, ako spolu hrajú naháňačku, zatiaľ čo starká na všetko pozerá cez hľadáčik mobilu.

Ako to už býva zvykom, netrpezlivé deti vyštartovali do cieľa ešte pred oficiálnym začatím pretekov, a húževnatá teta im nič nedarovala. Rýchlo vyštartovala k cieľovej rovinke, a na ceste jej nerobili problém ani prekážky v podobe detí. Jedno po druhom zhodila na zem, čo malo byť lekciou za to, že podvádzajú. Ktovie, čo na to povedal otec, keď to uvidel?

Víťaza nezastavili ani početné prekážky