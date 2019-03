O týchto známych osobnostiach z dejín ste nevedeli, že boli členmi slobodomurárskej lóže

Určite ste už počuli o populárnej konšpiračnej teórii, ktorá tvrdí, že svet riadi hŕstka vyvolených z radov iluminátov, jašterov alebo slobodomurárov. Niečo také znie na prvý pohľad bizarne, no zvlášť pokiaľ ide o slobodomurárov, ktorí dodnes pôsobia v rôznych častiach sveta, ľudia stále nevedia, čo si myslieť. A keďže ich spolok obklopuje závoj tajomna, mnohí ani len netušia, koľko historických osobností v minulosti prislúchalo k ich spoločenstvu.

Tajný život v lóžach

Zoskupenie slobodomurárov spočiatku pozostávalo zo skúsených murárov, sochárov, architektov a inžinierov. Nešlo pritom len o robotníkov. Medzi slobodomurármi sa od začiatku vyskytovali aj vysokopostavení vzdelanci.

Slobodomurárska spoločnosť po vzniku plnila úlohu toho, čo dnes možno považovať za odbory – jej poslaním bolo vyjednávať priaznivé podmienky pre murárov.

Zmena prišla na začiatku 17. storočia, keď slobodomurárske lóže otvorili svoje brány aj pre intelektuálov z iných odvetví, ktorí si mohli dovoliť platiť drahé členské poplatky. Úlohou pôvodných členov lóží bolo stavať budovy a múry, zatiaľ čo noví členovia sa zaoberali povinnosťami súvisiacimi s utajovaním spolku, morálkou a inými členskými povinnosťami.

Ešte predtým, ako medzi seba prijali členov z iných odborov, slobodomurári si vymysleli vlastnú históriu svojho spolku, podľa ktorej ich pôvod siahal až do čias starovekého Egypta. Posadnutosť rituálmi a polovične pravdivou históriou v spolku len narastala po tom, ako vykonávanie murárskeho povolania nebolo viac podmienkou na vstup do lóže.

Zameranie organizácie sa pomaly presúvalo k politickým a filozofickým témam. Na oboch stranách Atlantického oceánu vyrastalo čoraz viac lóží snažiacich sa zvrhnúť monarchie. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že najväčšia slobodomurárska lóža na svete sa nachádza práve vo Veľkej Británii, hoci je paradoxné, že členmi lóží boli neraz aj samotní králi.

Najznámejšie osobnosti v spolku slobodomurárov

Keďže slobodomurári o svojom členstve v lóži verejne nehovoria, zrejme nepoznáte mnohé zvučné mená z dejín, o ktorých sa zistilo, že takisto patrili k spolku. Boli to napríklad:

Zakladatelia Spojených štátov amerických George Washington a Benjamin Franklin boli nielen dvaja z deviatich signatárov Deklarácie nezávislosti, ale aj členovia slobodomurárskych lóží. K lóži prislúchali aj najbližší spolupracovníci Georgea Washingtona, a 14 zo 45 doterajších amerických prezidentov.

Slávni umelci: Hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, jazzoví hudobníci Duke Ellington a Dizzy Gillespie, zabávači Richard Pryor a Don Rickles – to je len niekoľko zo zvučných mien z oblasti umenia, ktoré spolupracovali so slobodomurármi. Okrem nich to boli aj spisovatelia Oscar Wilde, Mark Twain, Arthur Conan Doyle a Rudyard Kipling.

Svetoví politickí lídri, ako je niekdajší britský premiér Winston Churchill, venezuelský generál Simon Bolivar a anglickí králi Juraj IV. a Juraj VI.

Možno ste si všimli, že medzi známymi slobodomurármi nefiguruje ani jedna žena a len niekoľko ľudí s inou farbou pleti ako bielou. Mnohé spolky, ktoré vznikli v predošlých storočiach, medzi seba prijímali výhradne členov z väčšinovej spoločnosti, a tento punc diskriminácie si ponechávajú dodnes.