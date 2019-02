Video: Otec s dieťaťom nemal na jedlo pre seba. Zákazníčka spravila krásne gesto

Rodičia by svojim deťom darovali celý svet aj za cenu vlastného pohodlia. Iný nie je ani tento otecko, ktorý vzal svoje batoľa do reštaurácie, kde mu kúpil jedlo. Od jeho stola sa však ozývalo „Jedz, jedz oci,“ na čo otec odpovedal „Vychovávam ťa sám a na jedlo nemám peniažky.“

Tento zúfalý nárek sa doniesol do uší prísediacej zákazníčky, ktorá sa do podniku prišla najesť s dcérou. Žena nenechala situáciu tak, a rozhodla sa, že obetavému otcovi ponúkne pomoc. Vybrala sa k jeho stolu s návrhom, že jemu aj jeho dieťaťu kúpi obed. Otec na jej ponuku pristal, a celý tento skutok natočila na mobil dcéra zákazníčky bez toho, že by ona o tom vedela.

Dobrí ľudia ešte nevymreli