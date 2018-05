Bolesť očí: Najčastejšie príčiny a liečba

Zdá sa vám, že si v poslednej dobe často pretierate oči, sťaželi vám viečka alebo bez príčiny roníte krokodílie slzy? Často pociťujete bolesť alebo nepohodlie v oblasti očí? Tieto príčiny sú najčastejším spúšťačom vašich problémov.

Blefaritída

Ochorenie s týmto názvom je jednou z najčastejších príčin bolesti očí. Blefaritída je zápalové ochorenie viečok, ktoré sa prejavuje opuchnutím, pálením, svrbením a začervenaním viečok. Lekár vám môže na pomoc predpísať špecifické očné kvapky.

Zápal spojiviek

Zápal očných spojiviek, alebo konjuktivitída, môže byť príznakom alergie, vírusového alebo bakteriálneho zápalu. Prejavuje sa opuchnutím cievok v okolí spojiviek, v dôsledku čoho vzniká začervenanie očného bielka. Postihnuté oko tiež svrbí a spôsobuje nepríjemný pocit.

Na bakteriálnu konjuktivitídu sa zvyčajne predpisujú antibakteriálne očné kvapky, no pomôžu aj antihistamíny, tablety alebo sirup, ktoré sa zameriavajú na boj proti príznakom alergií.

Zápal rohovky (keratitída)

Aj zápal rohovky dokážu vyvolať vírusy alebo baktérie. Toto ochorenie je pre vás obzvlášť rizikové, ak si pred spaním zabudnete vybrať šošovky, alebo si ich pred nasadením dostatočne nevyčistíte. Zápal rohovky môže sprevádzať žltý výtok z oka, zahmlené videnie a svetloplachosť.

Keratitída sa opäť lieči kvapkami, no v horších prípadoch je nutná operácia.

Cudzie teleso

Podráždenie oka dokáže vyvolať aj prach alebo mihalnica, ktorá sa zasekla medzi buľvou a viečkom. Ak je častica priveľká alebo príliš ostrá, môže spôsobiť trvalé poškodenie oka. Najlepšie preto urobíte, ak sa ju pokúsite vybrať pomocou vreckovky alebo zvlhčovacích kvapiek.

Zelený zákal (glaukóm)

Pod pojmom zelený zákal, alebo glaukóm, rozumieme niekoľko ochorení, ktoré majú spoločný príznak zvyšovania tlaku na očný nerv. Neliečený glaukóm môže viesť až k slepote. Toto ochorenie je v raných štádiách ťažké identifikovať, pretože nespôsobuje žiadne citeľné ťažkosti.

Špecifickým druhom ochorenia je takzvaný primárny glaukóm s uzavretým uhlom, pri ktorom dochádza k náhlemu zvýšeniu tlaku v oku. Prejavuje sa prudkou bolesťou, malátnosťou, zvracaním, bolesťou hlavy a zhoršením zraku. Na zmiernenie tlaku sa podávajú očné kvapky a tablety. Neskôr môže byť potrebný chirurgický zákrok.

Uveitída

Uveitída, alebo zápal strednej vrstvy očnej buľvy, najčastejšie vzniká v dôsledku poranenia pri nehode, počas zápalu alebo pri problémoch s imunitným systémom. Medzi jej príznaky patrí bolesť a začervenanie oka, a často aj zhoršenie zraku. Uveitída sa lieči steroidnými, antibiotickými alebo antivirálnymi kvapkami.

Optická neuritída

Ide o zápal nervu, ktorý vystreľuje zo zadnej časti očnej buľvy do mozgu. Jeho príčinou je často skleróza multiplex a iné ochorenia a zápaly. Pokiaľ sa vám zdá, že sa vám zhoršuje zrak, alebo cítite nepohodlie pri prudkom presmerovaní zraku z jednej strany na druhú, je možné, že sa u vás vyvinula práve optická neuritída, ktorá sa lieči pomocou kortikosteroidov.

Zápal prínosových dutín (sínusitída)

Zápal prínosových dutín je častým zdrojom bolesti oka (očí). Môže byť spôsobená zápalom, alergiou alebo reakciou na znečistené ovzdušie. Liečba sínusitídy zahŕňa naparovanie nad horúcou slanou vodou, pitie veľkého množstva tekutín a preplachovanie dutín slanou vodou.

Jačmeň

Jačmeň na oku si všimnete hneď – je to malý hrboľ na jednom z viečok, ktorý sa vytvára, keď sa upchá alebo zapáli jedna z mazových žliaz alebo vlasových folikúl. Pri liečbe by vám malo pomôcť prikladanie teplých obkladov po dobu aspoň jedného týždňa, no pri pretrvávajúcich alebo zhoršujúcich sa príznakoch je nutná návšteva odborníka.