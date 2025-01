Zomrela seriálová hviezda z Hollywoodu, zahrala si aj v Priateľoch

Vo veku 79 rokov zomrela americká herečka známa z účinkovania v seriáli General Hospital Leslie Charlesonová. Informoval o tom magazín Variety. Charlesonová v seriáli stvárnila postavu Monici Quartermaineovej.

O úmrtí svojej hereckej kolegyne informoval producent seriálu General Hospital Frank Valentini. „So zármutkom v srdci musím oznámiť úmrtie mojej drahej priateľky a kolegyne Leslie Charlesonovej,“ uviedol.

RIP Leslie Charleson. This heat-seeking missile of talent gave us a Dr. Monica Quartermaine for the ages — brilliant, ballsy, dangerous when necessary & altogether unforgettable. But her best role was as herself: Thank you, dear hilarious Lester, for being YOU. Happy trails. #GH pic.twitter.com/ssUN0QxeRG